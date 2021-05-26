https://ria.ru/20210526/pashinyan-1734137300.html
Пашинян раскритиковал реакцию ОДКБ на ситуацию на границе с Азербайджаном
Пашинян раскритиковал реакцию ОДКБ на ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 26.05.2021
Пашинян раскритиковал реакцию ОДКБ на ситуацию на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ по проблеме границы с Азербайджаном, он... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:54
2021-05-26T15:54
2021-05-26T16:25
минобороны армении
никол пашинян
одкб
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_95777ff3e71127bb96f3545ce20c6c1f.jpg
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ по проблеме границы с Азербайджаном, он добавил, что организация не выразила публично четкую позицию.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.По его словам, армянская сторона не пошла на военное решение проблемы, чтобы не втягивать страны ОДКБ. И.о премьера считает, что целью Баку был провоцирование военного столкновения и открытие коридора через Сюникскую область Армении с Нахичеванью."ОДКБ и страны Организации пока не выразили четкую позицию о выводе азербайджанских войск с территории Армении. На рабочем уровне этот подход выражается, но публично нет", - заявил и.о. премьера.Армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему, добавил Никол Пашинян.По его мнению, Азербайджан не посмел бы самостоятельно пойти на эти шаги, и, возможно, с кем-то согласовал свои планы. "Если будет обоснованная информация, что эти планы были согласованы с теми или иными международными субъектами, то мы должны открыто публично сказать об этом нашему народу", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20210518/sovetnik-1732726882.html
https://ria.ru/20210521/armeniya-1733306585.html
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_1df58432eb4adb4a1091468a1009d039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны армении, никол пашинян, одкб, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости.
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян
заявил, что Армению
не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ
по проблеме границы с Азербайджаном
, он добавил, что организация не выразила публично четкую позицию.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров
и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян
. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину
о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
"Я хочу подчеркнуть, что на данный момент быстрота действий ОДКБ нас не удовлетворяет, но мы продолжим последовательно работать в этом направлении для дальнейшего прояснения ситуации", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, армянская сторона не пошла на военное решение проблемы, чтобы не втягивать страны ОДКБ. И.о премьера считает, что целью Баку был провоцирование военного столкновения и открытие коридора через Сюникскую область Армении с Нахичеванью.
"ОДКБ и страны Организации пока не выразили четкую позицию о выводе азербайджанских войск с территории Армении. На рабочем уровне этот подход выражается, но публично нет", - заявил и.о. премьера.
Армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему, добавил Никол Пашинян.
"Что касается обращения в Совбез ООН, этот вопрос рассматривался с самого первого дня. При принятии подобного решения нужно учитывать предсказуемость, провести предварительную работу. Мы никогда не исключали и не исключаем, что пойдем по этому пути, если выяснится, что инструменты ОДКБ или соглашения о совместной армяно-российской группировке войск не удовлетворят для решения этой проблемы", - заявил Пашинян.
По его мнению, Азербайджан не посмел бы самостоятельно пойти на эти шаги, и, возможно, с кем-то согласовал свои планы. "Если будет обоснованная информация, что эти планы были согласованы с теми или иными международными субъектами, то мы должны открыто публично сказать об этом нашему народу", - сказал Пашинян.