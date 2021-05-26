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Белорусский МИД допустил выход страны из "Восточного партнерства"
Белорусский МИД допустил выход страны из "Восточного партнерства" - РИА Новости, 26.05.2021
Белорусский МИД допустил выход страны из "Восточного партнерства"
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе Евросоюза "Восточное... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:07
2021-05-26T15:11
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство"."На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл. Рассматриваются и другие меры реагирования", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь.Со слов Макея, Минск может приостановить и взаимодействие с ЕС по борьбе с нелегальной миграцией. В целом же, как указал министр, ограничения в сотрудничестве могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Белоруссии. "Тем более что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России", - заметил министр.При этом он убежден, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. По словам Макея, в проигрыше останутся все, "такой сценарий имеет негативные последствия". "Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - сказал министр.Глава МИД отметил, что Белоруссия как ответственный партнер все же продолжит искать пути конструктивного взаимодействия. "Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии", - добавил глава ведомства.Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов в 2020 году резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961531.html
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, минск, белоруссия, сша, в мире

Белорусский МИД допустил выход страны из "Восточного партнерства"

14:07 26.05.2021 (обновлено: 15:11 26.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство".
"На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл. Рассматриваются и другие меры реагирования", - приводит слова Макея Sputnik Беларусь.
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Со слов Макея, Минск может приостановить и взаимодействие с ЕС по борьбе с нелегальной миграцией. В целом же, как указал министр, ограничения в сотрудничестве могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Белоруссии. "Тем более что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России", - заметил министр.
При этом он убежден, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. По словам Макея, в проигрыше останутся все, "такой сценарий имеет негативные последствия". "Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - сказал министр.
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Глава МИД отметил, что Белоруссия как ответственный партнер все же продолжит искать пути конструктивного взаимодействия. "Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии", - добавил глава ведомства.
Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов в 2020 году резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.
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Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
 
Владимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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