https://ria.ru/20210526/oklad-1733953161.html

Мишустин повысил оклады военнослужащим

Мишустин повысил оклады военнослужащим - РИА Новости, 26.05.2021

Мишустин повысил оклады военнослужащим

Военнослужащим с 1 октября повысят в 1,037 раза оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства № 772 от 24 мая, которое опубликовано... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:14

2021-05-26T12:14

2021-05-26T14:48

михаил мишустин

общество

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603300029_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9a517ba1e607393207fc3c6ab095e77.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Военнослужащим с 1 октября повысят в 1,037 раза оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства № 772 от 24 мая, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Речь идет не только о контрактниках, но и срочниках.Это также затронет и проходящих службу в Росгвардии, работников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и других.В документе уточняется, что выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета.

https://ria.ru/20210526/putin-1733970415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)