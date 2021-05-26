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Мишустин повысил оклады военнослужащим
Мишустин повысил оклады военнослужащим - РИА Новости, 26.05.2021
Мишустин повысил оклады военнослужащим
Военнослужащим с 1 октября повысят в 1,037 раза оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства № 772 от 24 мая, которое опубликовано... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:14
2021-05-26T12:14
2021-05-26T14:48
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Военнослужащим с 1 октября повысят в 1,037 раза оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства № 772 от 24 мая, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Речь идет не только о контрактниках, но и срочниках.Это также затронет и проходящих службу в Росгвардии, работников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и других.В документе уточняется, что выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета.
https://ria.ru/20210526/putin-1733970415.html
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михаил мишустин, общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)