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В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ

В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ - РИА Новости, 26.05.2021

В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ

Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:47

2021-05-26T11:47

2021-05-26T11:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

моздокский район

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что в Калининской школе Моздокского района до начала основного государственного экзамена стало плохо ученице девятого класса. Девочка была экстренно госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась. СК начал проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в ходе расследования будет дана правовая оценка своевременности предпринятых мер по спасению жизни ребенка.Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/perm-1733594241.html

россия

моздокский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, моздокский район, происшествия