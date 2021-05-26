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В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ
В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ - РИА Новости, 26.05.2021
В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ
Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:47
2021-05-26T11:47
2021-05-26T11:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
моздокский район
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что в Калининской школе Моздокского района до начала основного государственного экзамена стало плохо ученице девятого класса. Девочка была экстренно госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась. СК начал проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в ходе расследования будет дана правовая оценка своевременности предпринятых мер по спасению жизни ребенка.Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/perm-1733594241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, моздокский район, происшествия
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе
Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ
.
Ранее сообщалось, что в Калининской школе Моздокского района до начала основного государственного экзамена стало плохо ученице девятого класса. Девочка была экстренно госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась. СК
начал проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин
поставил ее на контроль в центральном аппарате.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в ходе расследования будет дана правовая оценка своевременности предпринятых мер по спасению жизни ребенка.
Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется.