Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/oge-1733944466.html
В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ
В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ - РИА Новости, 26.05.2021
В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ
Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:47
2021-05-26T11:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
моздокский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что в Калининской школе Моздокского района до начала основного государственного экзамена стало плохо ученице девятого класса. Девочка была экстренно госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась. СК начал проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в ходе расследования будет дана правовая оценка своевременности предпринятых мер по спасению жизни ребенка.Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/perm-1733594241.html
россия
моздокский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, моздокский район, происшествия

В Северной Осетии завели дело после смерти девятиклассницы перед ОГЭ

11:47 26.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти школьницы на ОГЭ в Моздокском районе Северной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что в Калининской школе Моздокского района до начала основного государственного экзамена стало плохо ученице девятого класса. Девочка была экстренно госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась. СК начал проверку, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате.
Обстановка возле лицея №1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 09:39В России
Пермского школьника взяли под стражу после нападения на учителя
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в ходе расследования будет дана правовая оценка своевременности предпринятых мер по спасению жизни ребенка.
Как заявлял РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Артур Кокаев, девочка перед экзаменом спокойно зашла в класс, села за парту, "попила водички, потом ждала, когда начнется, потом доли секунды, и она упала". Были ли у нее проблемы со здоровьем, выясняется.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоздокский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния