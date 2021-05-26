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ОДКБ ответила на критику Пашиняна в адрес организации
ОДКБ ответила на критику Пашиняна в адрес организации - РИА Новости, 26.05.2021
ОДКБ ответила на критику Пашиняна в адрес организации
Заявления и.о. премьера Армении Никола Пашиняна относительно ОДКБ, озвученные на парламентском часе республики, приняты к сведению, работа по проведению... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:12
2021-05-26T18:24
никол пашинян
одкб
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заявления и.о. премьера Армении Никола Пашиняна относительно ОДКБ, озвученные на парламентском часе республики, приняты к сведению, работа по проведению консультаций продолжается, заявил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.Зайнетдинов напомнил также, что во вторник заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.В среду Пашинян, выступая в законодательном органе Армении на парламентском часе, заявил, что армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он сообщил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ относительно решения проблемы границы с Азербайджаном, и добавил, что организация не выразила публично по этому поводу четкую позицию.Пашинян 14 мая обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой поручить незамедлительно задействовать механизм экстренных консультаций, чтобы скоординировать позиции государств-членов ОДКБ и принять меры для устранения возникшей "угрозы безопасности и территориальной целостности" в Сюнике. Рахмон дал поручение о проведении соответствующих консультаций.
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никол пашинян, одкб, азербайджан, армения, в мире

ОДКБ ответила на критику Пашиняна в адрес организации

18:12 26.05.2021 (обновлено: 18:24 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Секретариата ОДКБ в Москве
Здание Секретариата ОДКБ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заявления и.о. премьера Армении Никола Пашиняна относительно ОДКБ, озвученные на парламентском часе республики, приняты к сведению, работа по проведению консультаций продолжается, заявил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается", - заявил Зайнетдинов РИА Новости.

Зайнетдинов напомнил также, что во вторник заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.
В среду Пашинян, выступая в законодательном органе Армении на парламентском часе, заявил, что армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он сообщил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ относительно решения проблемы границы с Азербайджаном, и добавил, что организация не выразила публично по этому поводу четкую позицию.
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В Сюникской области подрались армянские и азербайджанские военные
Пашинян 14 мая обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой поручить незамедлительно задействовать механизм экстренных консультаций, чтобы скоординировать позиции государств-членов ОДКБ и принять меры для устранения возникшей "угрозы безопасности и территориальной целостности" в Сюнике. Рахмон дал поручение о проведении соответствующих консультаций.
 
Никол ПашинянОДКБАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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