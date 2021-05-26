ОДКБ ответила на критику Пашиняна в адрес организации
18:12 26.05.2021 (обновлено: 18:24 26.05.2021)
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заявления и.о. премьера Армении Никола Пашиняна относительно ОДКБ, озвученные на парламентском часе республики, приняты к сведению, работа по проведению консультаций продолжается, заявил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается", - заявил Зайнетдинов РИА Новости.
Зайнетдинов напомнил также, что во вторник заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.
В среду Пашинян, выступая в законодательном органе Армении на парламентском часе, заявил, что армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он сообщил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ относительно решения проблемы границы с Азербайджаном, и добавил, что организация не выразила публично по этому поводу четкую позицию.
Пашинян 14 мая обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой поручить незамедлительно задействовать механизм экстренных консультаций, чтобы скоординировать позиции государств-членов ОДКБ и принять меры для устранения возникшей "угрозы безопасности и территориальной целостности" в Сюнике. Рахмон дал поручение о проведении соответствующих консультаций.