https://ria.ru/20210526/nordstream-1733847252.html

Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2"

Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.05.2021

Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2"

США отказались от санкций против "Северного потока — 2". В Киеве тотчас подсчитали миллиардные убытки и потребовали от Вашингтона разъяснений. Беспокоиться есть РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:00

2021-05-26T08:00

2021-05-26T07:59

россия

оператор гтс украины

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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газпром

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. США отказались от санкций против "Северного потока — 2". В Киеве тотчас подсчитали миллиардные убытки и потребовали от Вашингтона разъяснений. Беспокоиться есть о чем: российское топливо уже идет в обход бывшей братской республики, транзит через Украину рухнул до минимума. А к 2024-му — после завершения контракта с "Газпромом" — "Нафтогаз" может остаться совсем без доходов за перекачку углеводородов.Оставили попыткиПосле череды попыток остановить проект американцы признали их бесполезность. Вашингтон отменил ограничения для компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод. Это в значительной степени снимает препятствия для его завершения. Госдепартамент представил конгрессу доклад, перечислив компании и суда, попадающие под санкции. Документ рекомендует воздействовать на Nord Stream 2 AG, но там же сообщается, что данные меры приостановлены решением Энтони Блинкена.Госсекретарь объяснил это "национальными интересами", однако от подробностей воздержался. Как утверждали американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе, в Вашингтоне пришли к выводу, что остановить проект можно лишь санкциями против потребителей в Германии. Иначе эффект будет нулевым — трубопровод готов на 95 процентов. А давление на участников рынка в Германии рискует подорвать отношения с Берлином, и без того испортившиеся при предыдущем американском президенте. Дональд Трамп требовал от европейцев все больше средств на содержание НАТО и одновременно грозил торговыми пошлинами. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отметил, что теперь Вашингтон стремится исправить ситуацию. Подсчитали убыткиВ Киеве уже подсчитали грядущие убытки. По словам главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, "Северный поток — 2" лишит экономику страны пяти-шести миллиардов долларов в год.Когда Россия прекратит транзит, Украина потеряет полтора миллиарда. Увеличатся цены на газ, поскольку его придется транспортировать из ЕС. Это еще минус два-три миллиарда."Подорожает весь наш экспорт — например, удобрения. Также поднимутся тарифы для населения, соответственно, нужно будет больше для субсидий", — объяснил Макогон.В 2020-м транзит сократился больше чем на треть — до 55,8 миллиарда кубометров. Это самый низкий показатель за тридцать лет, да и в предыдущие годы было не менее 90 миллиардов. Даже в кризисном 2014-м прокачали 62 миллиарда. При проектной мощности ГТС 146 миллиардов сегодняшняя загрузка — менее 30 процентов. Так получилось по нескольким причинам. В 2020-м должно было быть 65 миллиардов. Однако из-за позднего подписания соглашения с "Газпромом" в первом квартале (особенно в январе и феврале) физические потоки российского экспорта распределялись без украинской ГТС. К тому же теплая зима с карантином уменьшили спрос на топливо в Европе и Азии, обвалив цены. А перекачка углеводородов через Украину — самая дорогая опция, применяемая по остаточному принципу. В этом году от транзита продолжили избавляться. В феврале — на четверть по сравнению с январем. После завершения строительства трубопровода "Турецкий поток" в Сербии и Болгарии, Киев, по оценке самих украинцев, не досчитается еще десяти-двенадцати миллиардов кубометров в год. "Газпром" уже отправляет топливо в Сербию, Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Требуют вернутьКиев решение американцев разочаровало. Рада призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные средства для "полного и необратимого" прекращения строительства. Россия якобы пытается использовать энергетику как "инструмент гибридной войны". А это, уверяют в Киеве, "прямо угрожает энергетической безопасности и Украины, и Европы".Однако даже украинские аналитики признают, что Киев может винить только себя. Сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил ранее: произошедшее с транзитом топлива — заслуга исключительно "Нафтогаза", избравшего в борьбе за рынок политический путь. И предупредил, что после запуска всех российских газопроводов прокачка через Украину станет мизерной. "Проблемы не столько с Румынией, сколько с Венгрией и Балканскими странами, которые скоро смогут брать газ из реверсных газопроводов-интерконнекторов, соединяющих Центрально-Восточную Европу с "Турецким потоком", — уточнил он.Сохранить лицоАмериканцы не желают конфликтовать с Европой и не прочь улучшить отношения с Россией, считает глава Европейского общества инженерного образования профессор Самюэль Фурфари. По его мнению, противодействовать строительству и запуску "Северного потока — 2" с самого начала было бессмысленно и нелепо: "Ястребы" из обеих партий в конгрессе, которые пытались уговорить Германию отказаться от проекта, зашли слишком далеко, и Джо Байден это знает. Можно сказать, в США поняли: их жесткий подход, похожий на шантаж, не принесет ожидаемого результата в Берлине".В ближайшие годы потеря транзита особыми неприятностями Украине не грозит: подписанный с "Газпромом" до 2024 года контракт предусматривает принцип "качай или плати". Это минимум 40 миллиардов кубометров в год. После запуска "Северного" и "Турецкого потока" Россия может отказаться от украинского направления. А если и сохранит его на какое-то время по политическим соображениям, у Киева как у посредника вряд ли есть будущее: европейский рынок стремительно меняется.

https://ria.ru/20210117/tranzit-1593265157.html

https://ria.ru/20210505/vodorod-1729501925.html

россия

румыния

сербия

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россия, оператор гтс украины, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, турецкий поток, газпром, джо байден, маттиас варниг, румыния, сербия, экономика