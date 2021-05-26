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В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям
В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям - РИА Новости, 26.05.2021
В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что активность НАТО у границ республики выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:28
2021-05-26T16:31
министерство обороны белоруссии
нато
белоруссия
сша
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что активность НАТО у границ республики выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных действий."Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер", - приводит слова министра Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что градус напряженности вокруг республики постоянно возрастает.В частности, как отметил министр, вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств. "Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - сказал он.Глава минобороны отметил, что сопредельные государства милитаризировались на фоне масштабной информационной агрессии. "Основные причины - устремление Североатлантического альянса и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран - членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов", - сказал он.По данным Хренина, ведение разведки по всей Белоруссии обеспечивают интенсивные полеты авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря, всего проводится до 30 вылетов в неделю. По его словам, количество учений альянса вблизи границ Белоруссии и задействованного в них личного состава демонстрирует устойчивый рост, западные соседи республики продолжают совершенствовать военную инфраструктуру.Глава минобороны обратил внимание и на то, что НАТО совершенствует свои аэродромы, модернизируют морские базы и порты, формируют новые соединения сухопутных войск. "Уже сегодня завершена модернизация пяти аэродромов, что в совокупности обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи. Это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии", - заявил Хренин. По его словам, активно модернизируются морские базы и порты, что повышает возможности по приему десантных и ударных кораблей альянса, формируются новые соединения сухопутных войск в непосредственной близости от границы Белоруссии, закупаются современные ударные вооружения.Министр также отметил, что на юге украинское руководство с 2019 года реализует мероприятия по развертыванию дополнительных воинских формирований к государственной границе Белоруссии. "В целях демонстрации готовности войти в европейскую семью Киев предоставляет воздушное пространство для авиации НАТО, полеты которой приобрели регулярный характер. При этом нас обвиняют в предоставлении территории для действий Вооруженных сил России", - подчеркнул Хренин.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В то же время из уст западных политиков периодически звучат заявления о "российской угрозе". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
https://ria.ru/20210526/doklad-1733986759.html
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министерство обороны белоруссии, нато, белоруссия, сша, в мире

В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям

16:28 26.05.2021 (обновлено: 16:31 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что активность НАТО у границ республики выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных действий.
"Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер", - приводит слова министра Sputnik Беларусь.
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Он подчеркнул, что градус напряженности вокруг республики постоянно возрастает.
В частности, как отметил министр, вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств. "Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - сказал он.
Глава минобороны отметил, что сопредельные государства милитаризировались на фоне масштабной информационной агрессии. "Основные причины - устремление Североатлантического альянса и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран - членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов", - сказал он.
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По данным Хренина, ведение разведки по всей Белоруссии обеспечивают интенсивные полеты авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря, всего проводится до 30 вылетов в неделю. По его словам, количество учений альянса вблизи границ Белоруссии и задействованного в них личного состава демонстрирует устойчивый рост, западные соседи республики продолжают совершенствовать военную инфраструктуру.
Глава минобороны обратил внимание и на то, что НАТО совершенствует свои аэродромы, модернизируют морские базы и порты, формируют новые соединения сухопутных войск. "Уже сегодня завершена модернизация пяти аэродромов, что в совокупности обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи. Это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии", - заявил Хренин. По его словам, активно модернизируются морские базы и порты, что повышает возможности по приему десантных и ударных кораблей альянса, формируются новые соединения сухопутных войск в непосредственной близости от границы Белоруссии, закупаются современные ударные вооружения.
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Министр также отметил, что на юге украинское руководство с 2019 года реализует мероприятия по развертыванию дополнительных воинских формирований к государственной границе Белоруссии. "В целях демонстрации готовности войти в европейскую семью Киев предоставляет воздушное пространство для авиации НАТО, полеты которой приобрели регулярный характер. При этом нас обвиняют в предоставлении территории для действий Вооруженных сил России", - подчеркнул Хренин.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В то же время из уст западных политиков периодически звучат заявления о "российской угрозе". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
 
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