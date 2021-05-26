https://ria.ru/20210526/nato-1734240729.html

В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям

В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям - РИА Новости, 26.05.2021

В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что активность НАТО у границ республики выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:28

2021-05-26T16:28

2021-05-26T16:31

министерство обороны белоруссии

нато

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627357_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b28e84ff798ce968f2c7a510ec608f45.jpg

МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что активность НАТО у границ республики выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных действий."Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер", - приводит слова министра Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что градус напряженности вокруг республики постоянно возрастает.В частности, как отметил министр, вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств. "Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - сказал он.Глава минобороны отметил, что сопредельные государства милитаризировались на фоне масштабной информационной агрессии. "Основные причины - устремление Североатлантического альянса и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран - членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов", - сказал он.По данным Хренина, ведение разведки по всей Белоруссии обеспечивают интенсивные полеты авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря, всего проводится до 30 вылетов в неделю. По его словам, количество учений альянса вблизи границ Белоруссии и задействованного в них личного состава демонстрирует устойчивый рост, западные соседи республики продолжают совершенствовать военную инфраструктуру.Глава минобороны обратил внимание и на то, что НАТО совершенствует свои аэродромы, модернизируют морские базы и порты, формируют новые соединения сухопутных войск. "Уже сегодня завершена модернизация пяти аэродромов, что в совокупности обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи. Это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии", - заявил Хренин. По его словам, активно модернизируются морские базы и порты, что повышает возможности по приему десантных и ударных кораблей альянса, формируются новые соединения сухопутных войск в непосредственной близости от границы Белоруссии, закупаются современные ударные вооружения.Министр также отметил, что на юге украинское руководство с 2019 года реализует мероприятия по развертыванию дополнительных воинских формирований к государственной границе Белоруссии. "В целях демонстрации готовности войти в европейскую семью Киев предоставляет воздушное пространство для авиации НАТО, полеты которой приобрели регулярный характер. При этом нас обвиняют в предоставлении территории для действий Вооруженных сил России", - подчеркнул Хренин.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В то же время из уст западных политиков периодически звучат заявления о "российской угрозе". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

https://ria.ru/20210526/doklad-1733986759.html

https://ria.ru/20210516/nato-1732550437.html

https://ria.ru/20201206/nato-1587934398.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, нато, белоруссия, сша, в мире