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В Москве 46 ресторанов "Бургер Кинг" и KFC нарушили меры по COVID-19
В Москве 46 ресторанов "Бургер Кинг" и KFC нарушили меры по COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
В Москве 46 ресторанов "Бургер Кинг" и KFC нарушили меры по COVID-19
Московский Роспотребнадзор за 10 дней проверил более 100 предприятий общепита "Бургер Кинг" и KFC, 46 из них работали с нарушением санитарно-эпидемиологических... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:17
2021-05-26T21:17
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор за 10 дней проверил более 100 предприятий общепита "Бургер Кинг" и KFC, 46 из них работали с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте ведомства.В сообщении говорится, что мониторинговое обследование 55 ресторанов KFC и 55 ресторанов "Бургер Кинг" прошло 17-26 мая.Отмечается, что в ресторанах не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции, отсутствует социальная разметка, на входе и в помещениях не осуществляется контроль наличия у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагаются, не проводится термометрия посетителей.Кроме того, не обеспечен контроль за ношением средств индивидуальной защиты среди доставщиков еды в зоне ожидания заказов, сотрудники ресторанов работают без перчаток, масок, либо со спущенной маской."Составлено 48 административных протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, составлено четыре протокола о временном запрете деятельности и опечатано четыре ресторана "Бургер Кинг", - добавляется в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве 46 ресторанов "Бургер Кинг" и KFC нарушили меры по COVID-19

21:17 26.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Бургер Кинг РоссияРесторан быстрого питания Бургер Кинг
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : пресс-служба Бургер Кинг Россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор за 10 дней проверил более 100 предприятий общепита "Бургер Кинг" и KFC, 46 из них работали с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что мониторинговое обследование 55 ресторанов KFC и 55 ресторанов "Бургер Кинг" прошло 17-26 мая.

"С нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, работало 46 предприятий общественного питания (27 ресторанов "Бургер Кинг" и 19 - ресторанов KFC)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ресторанах не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции, отсутствует социальная разметка, на входе и в помещениях не осуществляется контроль наличия у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагаются, не проводится термометрия посетителей.
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Кроме того, не обеспечен контроль за ношением средств индивидуальной защиты среди доставщиков еды в зоне ожидания заказов, сотрудники ресторанов работают без перчаток, масок, либо со спущенной маской.
"Составлено 48 административных протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, составлено четыре протокола о временном запрете деятельности и опечатано четыре ресторана "Бургер Кинг", - добавляется в сообщении.
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