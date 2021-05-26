https://ria.ru/20210526/narusheniya-1734126270.html

Гендиректор "Зимней вишни" признала нарушения в работе торгового центра

Гендиректор "Зимней вишни" признала нарушения в работе торгового центра - РИА Новости, 26.05.2021

Гендиректор "Зимней вишни" признала нарушения в работе торгового центра

Гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок заявила в суде, что была уверена в том, что сотрудники прошли обучение пожарно-техническому минимуму, но должна... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:52

2021-05-26T15:52

2021-05-26T15:52

россия

пожар в торговом центре в кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок заявила в суде, что была уверена в том, что сотрудники прошли обучение пожарно-техническому минимуму, но должна была это проконтролировать, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово."Материалами дела подтверждается, что… были назначены ответственные за соблюдение пожарной безопасности, которые были направлены мною на обучение в организацию, имеющую лицензию на обучение пожарно-техническому минимуму… Допрошенная в судебном заседании свидетель… показала, что она вместе с иными сотрудниками… была направлена мною на обучение, которое планировала пройти, в том числе с отрывом от работы... Как выяснилось в ходе ее допроса, на обучение она не пошла по личным мотивам, меня об этом она не предупреждала", – сказала во время прений Судденок.Обвиняемая подчеркнула, что организация, имеющая лицензию на обучение, выдала не прошедшим обучение удостоверения о прохождении ими пожарно-технического минимума."В этой связи я была полностью уверена в том, что все сотрудники…, ответственные за соблюдение пожарной безопасности, назначенные приказом, прошли необходимое обучение. Полагаю, что при должной внимательности и предусмотрительности я могла бы проконтролировать посещение обучения сотрудниками", – заметила Судденок.Она добавила, что признает в своей работе данные упущения.Ранее сообщалось, что обвинение запросило для Судденок 14 лет лишения свободы. Ей вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210512/vina-1731901754.html

https://ria.ru/20210414/ekspert-1728209981.html

https://ria.ru/20210218/vishnya-1598060036.html

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россия, пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия