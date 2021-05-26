https://ria.ru/20210526/naftogaz-1734339274.html

Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"

Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза" - РИА Новости, 26.05.2021

Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"

Бывший сотрудник Государственного департамента США Мирон Василик стал советником главы правления "Нафтогаза Украины", сообщается на сайте группы компаний. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T22:59

2021-05-26T22:59

2021-05-26T22:59

северный поток — 2

юрий витренко

g7

университет джонса хопкинса

вашингтон (город)

сша

округ колумбия

в мире

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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Бывший сотрудник Государственного департамента США Мирон Василик стал советником главы правления "Нафтогаза Украины", сообщается на сайте группы компаний.Кабинет министров Украины ранее уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Послы стран G7 выразили обеспокоенность ситуацией с работой наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" и призвали правительство решить вопрос с набсоветом как можно скорее."Нафтогаз усиливает управленческую команду для достижения качественных изменений во взаимодействии со стейкхолдерами, проведения настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекта "Северный поток-2".Именно над такими задачами работать в Национальной акционерной компании Мирон Василик и Роман Супрун… Господин Василик на позиции советника председателя правления будет заниматься вопросами расширения сотрудничества НАК с международными организациями", - говорится в сообщении.Сообщается, что Василик получил степень бакалавра международного маркетинга в Кентском государственном университете в 1984 году, изучал международную публичную политику в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, округ Колумбия, и практику корпоративного управления в рамках программы INSEAD для корпоративного управления в Украине. Долгое время "был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента окружающей среды США". Кроме этого, Василик работал во всемирно известных компаниях.Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами Группы Нафтогаз. Он в октябре 2019 присоединился к команде "Нафтогаза", "был активно вовлечен в продвижение важных для группы законодательных инициатив". В частности, сопровождал в парламенте процесс анбандлинга (отсоединения) и другие стратегические проекты.

https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

https://ria.ru/20210514/naftogaz-1732397671.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, юрий витренко, g7, университет джонса хопкинса, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире