https://ria.ru/20210526/moskva-1734328528.html
Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин
Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин - РИА Новости, 26.05.2021
Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин
Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:35
2021-05-26T20:35
2021-05-26T20:35
россия
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733342821_0:117:3134:1880_1920x0_80_0_0_9b80e6e31695510cb63047090274f862.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения премии "Прорыв года"."Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им", - заявил Собянин.По словам мэра, несмотря на то, что по итогам 2020 года в московском бюджете приличный дефицит, этот дефицит можно покрыть только одним способом - "движением вперёд, инвестициями, не останавливаться".
https://realty.ria.ru/20210524/sobyanin-1733593414.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733342821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897e766daf62d55a94e8e73b9d999f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей собянин, москва, общество