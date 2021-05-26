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Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин
Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин - РИА Новости, 26.05.2021
Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин
Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:35
2021-05-26T20:35
россия
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения премии "Прорыв года"."Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им", - заявил Собянин.По словам мэра, несмотря на то, что по итогам 2020 года в московском бюджете приличный дефицит, этот дефицит можно покрыть только одним способом - "движением вперёд, инвестициями, не останавливаться".
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россия, сергей собянин, москва, общество

Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин

20:35 26.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне "Новое знание"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения премии "Прорыв года".
"Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им", - заявил Собянин.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 09:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о планах благоустройства в историческом центре Москвы
По словам мэра, несмотря на то, что по итогам 2020 года в московском бюджете приличный дефицит, этот дефицит можно покрыть только одним способом - "движением вперёд, инвестициями, не останавливаться".
 
РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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