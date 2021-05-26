https://ria.ru/20210526/moskva-1734328528.html

Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин

Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин - РИА Новости, 26.05.2021

Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин

Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:35

2021-05-26T20:35

2021-05-26T20:35

россия

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения премии "Прорыв года"."Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им", - заявил Собянин.По словам мэра, несмотря на то, что по итогам 2020 года в московском бюджете приличный дефицит, этот дефицит можно покрыть только одним способом - "движением вперёд, инвестициями, не останавливаться".

https://realty.ria.ru/20210524/sobyanin-1733593414.html

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россия, сергей собянин, москва, общество