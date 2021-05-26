https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733967261.html

Лукашенко заявил, что сообщения о бомбе на рейсе Ryanair пришли из Швейцарии

Лукашенко заявил, что сообщения о бомбе на рейсе Ryanair пришли из Швейцарии - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко заявил, что сообщения о бомбе на рейсе Ryanair пришли из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили из Швейцарии одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:09

2021-05-26T13:09

2021-05-26T13:09

задержание основателя telegram-канала nexta

минск

белоруссия

швейцария

вильнюс

афины

в мире

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили из Швейцарии одновременно в Афины, Вильнюс и Минск."Сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Это не только в наш аэропорт, а одновременно в аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам", - заявил Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь.Как указал глава государства, информация была оперативно доведена до экипажа самолета. По словам Лукашенко, иначе по международным правилам и быть не могло, потому что в это время борт пересек границу Белоруссии и находился в ее воздушном пространстве.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210526/samolet-1733955980.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

минск

белоруссия

швейцария

вильнюс

афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, швейцария, вильнюс, афины, в мире