https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733929338.html

Белоруссия сообщила, откуда поступили данные о минировании борта Ryanair

Белоруссия сообщила, откуда поступили данные о минировании борта Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

Белоруссия сообщила, откуда поступили данные о минировании борта Ryanair

Сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, передает в среду агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:27

2021-05-26T10:27

2021-05-26T18:32

мид белоруссии

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

швейцария

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, передает в среду агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания".Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что 23 мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" поступило письменное сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, швейцария