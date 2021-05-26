https://ria.ru/20210526/mid-1734295588.html

В МИД обсудили с послами арабских государств конфликт на Ближнем Востоке

В МИД обсудили с послами арабских государств конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.05.2021

В МИД обсудили с послами арабских государств конфликт на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с главами дипломатических миссий арабских государств по их инициативе, обсуждалось палестино-израильское... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:15

2021-05-26T17:15

2021-05-26T17:15

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с главами дипломатических миссий арабских государств по их инициативе, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на задачи деэскалации напряжённости в регионе и урегулирования кризисных ситуаций. При этом основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования", - отмечается в сообщении."Руководители арабских дипмиссий выразили озабоченность в связи с действиями израильских властей в отношении палестинских жителей в секторе Газа, а также в Восточном Иерусалиме. Отмечалась необходимость закрепления соглашений о прекращении огня между палестинцами и израильтянами и консолидации международных усилий в интересах скорейшего восстановления инфраструктуры сектора и оказания экстренной гуманитарной помощи его жителям", - добавили в МИД РФ.С российской стороны была разъяснена принципиальная и последовательная позиция Москвы в пользу налаживания устойчивых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе, нацеленных на урегулирование комплекса вопросов окончательного статуса и создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, указано в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210523/konflikt-1733539500.html

https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html

россия

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), восточный иерусалим, в мире