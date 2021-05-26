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В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал — Европа" из-за... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:29
2021-05-26T17:43
роман протасевич
евросоюз
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
доминик рааб
мария захарова
москва
белоруссия
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал — Европа" из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.Она отметила, что такие заявления со стороны министерства иностранных дел Великобритании не стали неожиданностью.По ее словам, внешняя политика Лондона стала заложницей одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента. Представитель МИД также отметила, что нападки заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой."Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", — подчеркнула Захарова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза.Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил о необходимости ввести санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа", который проходит из России в Польшу и Германию через Белоруссию. За транзит топлива по нему Минск получает плату от Москвы.
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роман протасевич, евросоюз, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, доминик рааб, мария захарова, москва, белоруссия, россия, северный поток — 2, ryanair, великобритания, лондон

В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"

16:29 26.05.2021 (обновлено: 17:43 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал — Европа" из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Она отметила, что такие заявления со стороны министерства иностранных дел Великобритании не стали неожиданностью.

"Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной", — сказала Захарова.

По ее словам, внешняя политика Лондона стала заложницей одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента. Представитель МИД также отметила, что нападки заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой.
"Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", — подчеркнула Захарова.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
16:00
МИД назвал обвинения в причастности к посадке борта Ryanair спекуляциями
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза.
Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил о необходимости ввести санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа", который проходит из России в Польшу и Германию через Белоруссию. За транзит топлива по нему Минск получает плату от Москвы.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 22:33
Косачев высмеял угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
 
Роман ПротасевичЕвросоюзВ миреЗадержание основателя Telegram-канала NextaДоминик РаабМария ЗахароваМоскваБелоруссияРоссияСеверный поток — 2RyanairВеликобританияЛондон
 
 
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