https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html

В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"

В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.05.2021

В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал — Европа" из-за... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:29

2021-05-26T16:29

2021-05-26T17:43

роман протасевич

евросоюз

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

доминик рааб

мария захарова

москва

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603761602_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47e2c7d1c4d42bccf2e4dc5793ad5706.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал — Европа" из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.Она отметила, что такие заявления со стороны министерства иностранных дел Великобритании не стали неожиданностью.По ее словам, внешняя политика Лондона стала заложницей одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента. Представитель МИД также отметила, что нападки заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой."Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", — подчеркнула Захарова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза.Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил о необходимости ввести санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа", который проходит из России в Польшу и Германию через Белоруссию. За транзит топлива по нему Минск получает плату от Москвы.

https://ria.ru/20210526/mid-1734160526.html

https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733742250.html

москва

белоруссия

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, евросоюз, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, доминик рааб, мария захарова, москва, белоруссия, россия, северный поток — 2, ryanair, великобритания, лондон