В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
16:29 26.05.2021 (обновлено: 17:43 26.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал — Европа" из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Она отметила, что такие заявления со стороны министерства иностранных дел Великобритании не стали неожиданностью.
"Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной", — сказала Захарова.
По ее словам, внешняя политика Лондона стала заложницей одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента. Представитель МИД также отметила, что нападки заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой.
"Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", — подчеркнула Захарова.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил о необходимости ввести санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа", который проходит из России в Польшу и Германию через Белоруссию. За транзит топлива по нему Минск получает плату от Москвы.