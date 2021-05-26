https://ria.ru/20210526/mid-1734160526.html
МИД назвал обвинения в причастности к посадке борта Ryanair спекуляциями
МИД назвал обвинения в причастности к посадке борта Ryanair спекуляциями - РИА Новости, 26.05.2021
МИД назвал обвинения в причастности к посадке борта Ryanair спекуляциями
Попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:00
2021-05-26T16:00
2021-05-26T16:24
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
минск
политика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Белорусское "правительство в изгнании" в оценках инцидента с Ryanair договорилось до фантастических версий, в том числе о покинувших рейс россиянах, также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Белорусское псевдоправительство в изгнании договорилось до каких-то фантастических вещей. Они настаивают на том, что четыре гражданина России вышли в Минске. Соответственно, эту информацию подхватили западные их кураторы, потом это понеслось в СМИ. Нет, не было четырех граждан России, которые покинули самолет", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она подчеркнула, что все объяснения на этот счет даны, как и названы фамилии: "И тех белорусских, и греческих граждан, которые действительно покинули самолет, и той российской гражданки, ситуацию с которой мы комментировали".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
https://ria.ru/20210526/samolet-1733984692.html
https://ria.ru/20210526/kreml-1733967989.html
https://ria.ru/20210525/zakharova-1733768486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, минск, политика
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Попытки обвинить Россию
в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair
в Минске
являются спекуляциями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Мы обратили внимание, и эту часть я хотела бы прокомментировать, начались спекуляции по поводу несуществующей руки Москвы и в этом событии", - сказала Захарова на брифинге.
Белорусское "правительство в изгнании" в оценках инцидента с Ryanair договорилось до фантастических версий, в том числе о покинувших рейс россиянах, также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Белорусское псевдоправительство в изгнании договорилось до каких-то фантастических вещей. Они настаивают на том, что четыре гражданина России вышли в Минске. Соответственно, эту информацию подхватили западные их кураторы, потом это понеслось в СМИ. Нет, не было четырех граждан России, которые покинули самолет", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что все объяснения на этот счет даны, как и названы фамилии: "И тех белорусских, и греческих граждан, которые действительно покинули самолет, и той российской гражданки, ситуацию с которой мы комментировали".
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram
-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.