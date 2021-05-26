МИД назвал продление санкций ЕС за кибератаки неконструктивным шагом
15:58 26.05.2021 (обновлено: 16:32 26.05.2021)
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Решение Евросоюза на год продлить санкции за киберпреступления неконструктивно и является политически мотивированным шагом в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Следующая тема – продление на год, до 18 мая, режима так называемых "киберсанкций" Европейского союза. Решение Совета ЕС продлить рамки ограничительных мер за кибератаки, угрожающие Европейскому союзу или его государствам-членам еще на один год мы расцениваем как крайне неконструктивный и политически мотивированный шаг в отношении нашей страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По ее словам, поддержание санкционных механизмов в сфере информационно-коммуникационных технологий – это атавизм на фоне углубляющегося открытого международного диалога государств на площадках всех уровней по созданию глобальной системы международной информационной безопасности. "Полагаем, что этот шаг не отвечает декларируемой еэсовцами готовности к укреплению международного сотрудничества в данной сфере. Скорее, наоборот, культивирует тотальное недоверие, является инструментом политического давления на страны", - отметила Захарова.
"Рассмотрение Брюсселем киберсанкций как необходимой меры для достижения целей общей внешней политики и политики безопасности этого объединения неубедительно и, кстати говоря, наводит на мысль о следующем раунде так называемой "охоты на ведьм", которой миропорядку по западным правилам противопоставляется некий коллективный враг или враги, на которых можно бездоказательно возлагать вину за злонамеренную деятельность в киберпространстве", - подчеркнула она.
Захарова напомнила, что Москва еще в прошлом году предложила ЕС наладить прямое взаимодействие между профильными экспертами в этой сфере, однако эта инициатива осталась без ответа.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.