Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/mid-1734151594.html
МИД назвал продление санкций ЕС за кибератаки неконструктивным шагом
МИД назвал продление санкций ЕС за кибератаки неконструктивным шагом - РИА Новости, 26.05.2021
МИД назвал продление санкций ЕС за кибератаки неконструктивным шагом
Решение Евросоюза на год продлить санкции за киберпреступления неконструктивно и является политически мотивированным шагом в отношении России, заявила... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:58
2021-05-26T16:32
кибербезопасность
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941112_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_467aa59f1f70f865d560fd2aad0a14e7.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Решение Евросоюза на год продлить санкции за киберпреступления неконструктивно и является политически мотивированным шагом в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Следующая тема – продление на год, до 18 мая, режима так называемых "киберсанкций" Европейского союза. Решение Совета ЕС продлить рамки ограничительных мер за кибератаки, угрожающие Европейскому союзу или его государствам-членам еще на один год мы расцениваем как крайне неконструктивный и политически мотивированный шаг в отношении нашей страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.По ее словам, поддержание санкционных механизмов в сфере информационно-коммуникационных технологий – это атавизм на фоне углубляющегося открытого международного диалога государств на площадках всех уровней по созданию глобальной системы международной информационной безопасности. "Полагаем, что этот шаг не отвечает декларируемой еэсовцами готовности к укреплению международного сотрудничества в данной сфере. Скорее, наоборот, культивирует тотальное недоверие, является инструментом политического давления на страны", - отметила Захарова."Рассмотрение Брюсселем киберсанкций как необходимой меры для достижения целей общей внешней политики и политики безопасности этого объединения неубедительно и, кстати говоря, наводит на мысль о следующем раунде так называемой "охоты на ведьм", которой миропорядку по западным правилам противопоставляется некий коллективный враг или враги, на которых можно бездоказательно возлагать вину за злонамеренную деятельность в киберпространстве", - подчеркнула она.Захарова напомнила, что Москва еще в прошлом году предложила ЕС наладить прямое взаимодействие между профильными экспертами в этой сфере, однако эта инициатива осталась без ответа.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210518/kiberbezopasnost-1732788337.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/zudin-1732217794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_367d61f36ee086bf64f5758aeacb94e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кибербезопасность, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире, россия

МИД назвал продление санкций ЕС за кибератаки неконструктивным шагом

15:58 26.05.2021 (обновлено: 16:32 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Решение Евросоюза на год продлить санкции за киберпреступления неконструктивно и является политически мотивированным шагом в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Следующая тема – продление на год, до 18 мая, режима так называемых "киберсанкций" Европейского союза. Решение Совета ЕС продлить рамки ограничительных мер за кибератаки, угрожающие Европейскому союзу или его государствам-членам еще на один год мы расцениваем как крайне неконструктивный и политически мотивированный шаг в отношении нашей страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:55
Центр киберугроз заподозрил зарубежные спецслужбы в кибератаках на Россию
По ее словам, поддержание санкционных механизмов в сфере информационно-коммуникационных технологий – это атавизм на фоне углубляющегося открытого международного диалога государств на площадках всех уровней по созданию глобальной системы международной информационной безопасности. "Полагаем, что этот шаг не отвечает декларируемой еэсовцами готовности к укреплению международного сотрудничества в данной сфере. Скорее, наоборот, культивирует тотальное недоверие, является инструментом политического давления на страны", - отметила Захарова.
"Рассмотрение Брюсселем киберсанкций как необходимой меры для достижения целей общей внешней политики и политики безопасности этого объединения неубедительно и, кстати говоря, наводит на мысль о следующем раунде так называемой "охоты на ведьм", которой миропорядку по западным правилам противопоставляется некий коллективный враг или враги, на которых можно бездоказательно возлагать вину за злонамеренную деятельность в киберпространстве", - подчеркнула она.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 21:19Сказано в эфире
"Успех позиции России". Эксперт о заявлении Байдена по кибербезопасности
Захарова напомнила, что Москва еще в прошлом году предложила ЕС наладить прямое взаимодействие между профильными экспертами в этой сфере, однако эта инициатива осталась без ответа.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
 
КибербезопасностьМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
Лента новостейМолния