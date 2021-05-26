https://ria.ru/20210526/mh17-1734305246.html

Защита по делу MH17 попросила суд допросить экспертов "Алмаз-Антея"

Защита по делу MH17 попросила суд допросить экспертов "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 26.05.2021

Защита по делу MH17 попросила суд допросить экспертов "Алмаз-Антея"

Защита по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в 2014 году попросила суд допросить экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:59

2021-05-26T17:59

2021-05-26T18:19

россия

ввс нидерландов

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

москва

киев

mh17. расследование

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ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (НИДЕРЛАНДЫ), 26 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в 2014 году попросила суд допросить экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их расследования катастрофы, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.Выездное заседание по делу о крушении MH17 прошло 26 мая на базе ВВС Нидерландов "Гилзе-Рейен", где находится место реконструкции лайнера. Оно стало завершающим в рамках предварительного судопроизводства. Слушания дела по существу начнутся 7 июня."На прошлой неделе мы запросили суд попросить "Алмаз-Антей" подробнее рассказать об их расследования. Они провели своё расследование, пришли к выводам и представили их. Но они должны иметь возможность объяснить их суду", - заявила адвокат.По ее словам, необходимо понять, как именно эксперты российского оборонного концерна пришли к выводам, представленным в их докладе. "Некоторые эксперты говорят, что не знают, какие методы использовал в своём расследовании "Алмаз-Антей". Поэтому мы попросили суд дать возможность российским экспертом дать объяснения", - отметила Тен Дуссхате.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух нидерландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210526/slushanie-1734307852.html

https://ria.ru/20210420/sud-1729043405.html

https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

россия

москва

киев

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россия, ввс нидерландов, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, москва, киев, mh17. расследование, крушение малайзийского boeing под донецком, концерн пво "алмаз-антей", в мире