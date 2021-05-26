Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/mh17-1734305246.html
Защита по делу MH17 попросила суд допросить экспертов "Алмаз-Антея"
Защита по делу MH17 попросила суд допросить экспертов "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 26.05.2021
Защита по делу MH17 попросила суд допросить экспертов "Алмаз-Антея"
Защита по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в 2014 году попросила суд допросить экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:59
2021-05-26T18:19
россия
ввс нидерландов
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
москва
киев
mh17. расследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/130096/07/1300960702_0:222:3076:1952_1920x0_80_0_0_2a476b678627424c48b8e2e2b6ab6bcc.jpg
ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (НИДЕРЛАНДЫ), 26 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в 2014 году попросила суд допросить экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их расследования катастрофы, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.Выездное заседание по делу о крушении MH17 прошло 26 мая на базе ВВС Нидерландов "Гилзе-Рейен", где находится место реконструкции лайнера. Оно стало завершающим в рамках предварительного судопроизводства. Слушания дела по существу начнутся 7 июня."На прошлой неделе мы запросили суд попросить "Алмаз-Антей" подробнее рассказать об их расследования. Они провели своё расследование, пришли к выводам и представили их. Но они должны иметь возможность объяснить их суду", - заявила адвокат.По ее словам, необходимо понять, как именно эксперты российского оборонного концерна пришли к выводам, представленным в их докладе. "Некоторые эксперты говорят, что не знают, какие методы использовал в своём расследовании "Алмаз-Антей". Поэтому мы попросили суд дать возможность российским экспертом дать объяснения", - отметила Тен Дуссхате.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух нидерландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210526/slushanie-1734307852.html
https://ria.ru/20210420/sud-1729043405.html
https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html
https://ria.ru/20200309/1568240104.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/130096/07/1300960702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56771b9dc5c8ae2204c45bf57ceb4a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ввс нидерландов, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, москва, киев, mh17. расследование, крушение малайзийского boeing под донецком, концерн пво "алмаз-антей", в мире

Защита по делу MH17 попросила суд допросить экспертов "Алмаз-Антея"

17:59 26.05.2021 (обновлено: 18:19 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОглашение результатов эксперимента по моделированию катастрофы Boeing 777
Оглашение результатов эксперимента по моделированию катастрофы Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (НИДЕРЛАНДЫ), 26 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в 2014 году попросила суд допросить экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их расследования катастрофы, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.
Выездное заседание по делу о крушении MH17 прошло 26 мая на базе ВВС Нидерландов "Гилзе-Рейен", где находится место реконструкции лайнера. Оно стало завершающим в рамках предварительного судопроизводства. Слушания дела по существу начнутся 7 июня.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
18:09
Адвокат оценила итоги слушания по делу MH17
"На прошлой неделе мы запросили суд попросить "Алмаз-Антей" подробнее рассказать об их расследования. Они провели своё расследование, пришли к выводам и представили их. Но они должны иметь возможность объяснить их суду", - заявила адвокат.
По ее словам, необходимо понять, как именно эксперты российского оборонного концерна пришли к выводам, представленным в их докладе. "Некоторые эксперты говорят, что не знают, какие методы использовал в своём расследовании "Алмаз-Антей". Поэтому мы попросили суд дать возможность российским экспертом дать объяснения", - отметила Тен Дуссхате.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 09:58
Судья оценила возможность опроса в России фигуранта дела МН17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух нидерландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 14:25
Голландские журналисты прослушали разговоры подозреваемого по делу MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
РоссияВВС НидерландовВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковМоскваКиевMH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43На принудительных работах можно получать 224 тысяч рублей, сообщила ФСИН
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
Лента новостейМолния