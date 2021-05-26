https://ria.ru/20210526/mh17-1734020446.html

В Нидерландах завершились предварительные слушания по делу MH17

В Нидерландах завершились предварительные слушания по делу MH17 - РИА Новости, 26.05.2021

В Нидерландах завершились предварительные слушания по делу MH17

Окружной суд Гааги завершил предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс по... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:30

2021-05-26T15:30

2021-05-26T18:36

крушение малайзийского boeing под донецком

mh17. расследование

нидерланды

в мире

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ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (Нидерланды), 26 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги завершил предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс по итогам выездного заседания, которое прошло на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен.Слушания дела по существу начнутся, как и планировалось, 7 июня. В ходе этого блока суд изложит итоги осмотра места реконструкции корпуса самолета на базе ВВС.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Расследование вела совместная следственная группа (ССГ) без участия России. Она утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.При этом ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией. Тем не менее в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Москва категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию катастрофы, но она может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.В Минобороны заявляли, что ракеты, двигатель от которой продемонстрировала нидерландская комиссия, были утилизированы после 2011 года.

https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html

https://ria.ru/20210420/mh17-1729020715.html

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крушение малайзийского boeing под донецком, mh17. расследование, нидерланды, в мире