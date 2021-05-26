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Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"
Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор" - РИА Новости, 26.05.2021
Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"
Выбор места встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина вызывает замешательство, считает аналитик Forbes Кен Робертс. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:51
2021-05-26T09:51
дональд трамп
гарри трумэн
джо байден
владимир путин
швейцария
япония
сша
политика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Выбор места встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина вызывает замешательство, считает аналитик Forbes Кен Робертс.Как отмечает автор статьи, если обратиться к истории зарубежных поездок американских президентов, можно заметить, что они практически никогда не выбирают территорию своего оппонента в качестве первого места встречи. Исключение сделали лишь два лидера.Так, Гарри Трумэн, который совершил первую зарубежную поездку в Германию сразу после объявления о ее безоговорочной капитуляции. И уже через четыре дня после возращения президента домой США сбросили первую атомную бомбу на Японию.Вторым стал Дональд Трамп, в первую очередь посетивший Саудовскую Аравию, традиционно считающуюся недружественным для США государством. Однако во время визита было объявлено о продаже оружия арабской стране на сумму в 110 миллиардов долларов.В начале президентского срока американские лидеры имеют обыкновение посещать Канаду (в общей сложности восемь раз) и Мексику (четыре раза), напомнил эксперт. Таким образом, Джо Байден первым из президентов Соединенных Штатов выбрал Швейцарию для визита, открывающего "зарубежное турне".Накануне Кремль официально подтвердил, что первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733912634.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/putin-1733891952.html
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дональд трамп, гарри трумэн, джо байден, владимир путин, швейцария, япония, сша, политика

Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"

09:51 26.05.2021
 
© Fotolia / Santosha57Вид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Fotolia / Santosha57
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Выбор места встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина вызывает замешательство, считает аналитик Forbes Кен Робертс.
Как отмечает автор статьи, если обратиться к истории зарубежных поездок американских президентов, можно заметить, что они практически никогда не выбирают территорию своего оппонента в качестве первого места встречи. Исключение сделали лишь два лидера.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
05:12
В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"
Так, Гарри Трумэн, который совершил первую зарубежную поездку в Германию сразу после объявления о ее безоговорочной капитуляции. И уже через четыре дня после возращения президента домой США сбросили первую атомную бомбу на Японию.
Вторым стал Дональд Трамп, в первую очередь посетивший Саудовскую Аравию, традиционно считающуюся недружественным для США государством. Однако во время визита было объявлено о продаже оружия арабской стране на сумму в 110 миллиардов долларов.
В начале президентского срока американские лидеры имеют обыкновение посещать Канаду (в общей сложности восемь раз) и Мексику (четыре раза), напомнил эксперт. Таким образом, Джо Байден первым из президентов Соединенных Штатов выбрал Швейцарию для визита, открывающего "зарубежное турне".
Накануне Кремль официально подтвердил, что первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 20:12В мире
Эксперт предположил, что обсудят Путин и Байден при личной встрече
 
Дональд ТрампГарри ТрумэнДжо БайденВладимир ПутинШвейцарияЯпонияСШАПолитика
 
 
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