https://ria.ru/20210526/mesto-1733923446.html

Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"

Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор" - РИА Новости, 26.05.2021

Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"

Выбор места встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина вызывает замешательство, считает аналитик Forbes Кен Робертс. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:51

2021-05-26T09:51

2021-05-26T09:51

дональд трамп

гарри трумэн

джо байден

владимир путин

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япония

сша

политика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Выбор места встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина вызывает замешательство, считает аналитик Forbes Кен Робертс.Как отмечает автор статьи, если обратиться к истории зарубежных поездок американских президентов, можно заметить, что они практически никогда не выбирают территорию своего оппонента в качестве первого места встречи. Исключение сделали лишь два лидера.Так, Гарри Трумэн, который совершил первую зарубежную поездку в Германию сразу после объявления о ее безоговорочной капитуляции. И уже через четыре дня после возращения президента домой США сбросили первую атомную бомбу на Японию.Вторым стал Дональд Трамп, в первую очередь посетивший Саудовскую Аравию, традиционно считающуюся недружественным для США государством. Однако во время визита было объявлено о продаже оружия арабской стране на сумму в 110 миллиардов долларов.В начале президентского срока американские лидеры имеют обыкновение посещать Канаду (в общей сложности восемь раз) и Мексику (четыре раза), напомнил эксперт. Таким образом, Джо Байден первым из президентов Соединенных Штатов выбрал Швейцарию для визита, открывающего "зарубежное турне".Накануне Кремль официально подтвердил, что первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733912634.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/putin-1733891952.html

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дональд трамп, гарри трумэн, джо байден, владимир путин, швейцария, япония, сша, политика