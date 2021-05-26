Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/mcfaul-1733913886.html
Макфол обратился к Путину перед встречей с Байденом
Макфол обратился к Путину перед встречей с Байденом - РИА Новости, 26.05.2021
Макфол обратился к Путину перед встречей с Байденом
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана в преддверии встречи Владимира Путина и Джо РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T06:49
2021-05-26T12:31
россия
пол уилан
вашингтон
майкл макфол
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
владимир путин
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152508/34/1525083472_0:117:2840:1715_1920x0_80_0_0_d7732b35713a9991f4b6c5842a707487.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена. С таким заявлением он выступил в твиттере.Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня в Женеве.Твит бывшего посла появился после того, как семья Рида заявила, что он заразился коронавирусом, так как в российской колонии ему отказали в прививке.Приговор студенту из Техаса Тревору Риду вынесли в июле прошлого года — его осудили на девять лет колонии за драку с полицейскими. Как установил суд, в августе 2019 года американец, гостивший в Москве, поссорился на улице с двумя женщинами. По вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — но по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, так что полицейская машина чуть не попала в ДТП. При этом Рид был сильно пьян — незадолго до того он выпил около литра водки. Перед оглашением приговора американец заявил журналистам, что больше никогда не будет пить водку.Бывшего морпеха Пола Уилана в июне прошлого года приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. При этом фабула дела не раскрывалась: ФСБ сообщила только, что Уилана задержали в Москве в конце 2018-го во время шпионской акции. Сам Уилан вину не признал, а его защита утверждала, что он стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. С августа американец находится в колонии № 17 в поселке Озерный в Мордовии.
https://ria.ru/20210525/podarok-1733902278.html
https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733912634.html
россия
вашингтон
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152508/34/1525083472_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_bd15572f1c3735a2234d2b099d9f7ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пол уилан, вашингтон, майкл макфол, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

Макфол обратился к Путину перед встречей с Байденом

06:49 26.05.2021 (обновлено: 12:31 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-посол США в России Майкл Макфол
Экс-посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена. С таким заявлением он выступил в твиттере.

"Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце", — написал Макфол.

Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня в Женеве.
Твит бывшего посла появился после того, как семья Рида заявила, что он заразился коронавирусом, так как в российской колонии ему отказали в прививке.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 22:41
В США захотели увидеть Путина с тортом из-за "Северного потока — 2"
Приговор студенту из Техаса Тревору Риду вынесли в июле прошлого года — его осудили на девять лет колонии за драку с полицейскими. Как установил суд, в августе 2019 года американец, гостивший в Москве, поссорился на улице с двумя женщинами. По вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — но по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, так что полицейская машина чуть не попала в ДТП. При этом Рид был сильно пьян — незадолго до того он выпил около литра водки. Перед оглашением приговора американец заявил журналистам, что больше никогда не будет пить водку.
Бывшего морпеха Пола Уилана в июне прошлого года приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. При этом фабула дела не раскрывалась: ФСБ сообщила только, что Уилана задержали в Москве в конце 2018-го во время шпионской акции. Сам Уилан вину не признал, а его защита утверждала, что он стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. С августа американец находится в колонии № 17 в поселке Озерный в Мордовии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 05:12
В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"
 
РоссияПол УиланВашингтонМайкл МакфолФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43На принудительных работах можно получать 224 тысяч рублей, сообщила ФСИН
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
Лента новостейМолния