Макфол обратился к Путину перед встречей с Байденом
06:49 26.05.2021 (обновлено: 12:31 26.05.2021)
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена. С таким заявлением он выступил в твиттере.
"Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце", — написал Макфол.
Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня в Женеве.
Твит бывшего посла появился после того, как семья Рида заявила, что он заразился коронавирусом, так как в российской колонии ему отказали в прививке.
Приговор студенту из Техаса Тревору Риду вынесли в июле прошлого года — его осудили на девять лет колонии за драку с полицейскими. Как установил суд, в августе 2019 года американец, гостивший в Москве, поссорился на улице с двумя женщинами. По вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — но по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, так что полицейская машина чуть не попала в ДТП. При этом Рид был сильно пьян — незадолго до того он выпил около литра водки. Перед оглашением приговора американец заявил журналистам, что больше никогда не будет пить водку.
Бывшего морпеха Пола Уилана в июне прошлого года приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. При этом фабула дела не раскрывалась: ФСБ сообщила только, что Уилана задержали в Москве в конце 2018-го во время шпионской акции. Сам Уилан вину не признал, а его защита утверждала, что он стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. С августа американец находится в колонии № 17 в поселке Озерный в Мордовии.