https://ria.ru/20210526/manyak-1733919894.html

Юрист рассказал о новом уголовном деле "ангарского маньяка"

Юрист рассказал о новом уголовном деле "ангарского маньяка" - РИА Новости, 26.05.2021

Юрист рассказал о новом уголовном деле "ангарского маньяка"

"Ангарский маньяк" Михаил Попков, осужденный за убийство 78 женщин, останется за решеткой до конца жизни при любом исходе нового уголовного дела, заявил РИА... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:17

2021-05-26T09:17

2021-05-26T11:15

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, осужденный за убийство 78 женщин, останется за решеткой до конца жизни при любом исходе нового уголовного дела, заявил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".Сегодня Ангарский городской суд начал рассмотрение дела, по которому Попкова обвиняют в убийстве еще одного человека."Путем частичного сложения наказаний ему будет назначено пожизненное, поскольку по предыдущему приговору пожизненное уже было", — сказал Неупокоев, подчеркнув, что так будет, даже если по итогам нового процесса Попкова оправдают.Досрочно освободиться маньяку тоже не удастся — такая возможность есть у тех, кто совершил тяжкое преступление, но не у тех, кто отбывает пожизненный срок. В этом, напомнил юрист, отличие российского правосудия от американского, поскольку в США приговоренные к пожизненному заключению могут освободиться условно-досрочно."Пожизненное — оно и будет пожизненным. Назначение наказания по совокупности приговоров предусмотрено 69-й статьей Уголовного кодекса. Назначение наказания при совершении особо тяжких преступлений по совокупности приговоров назначается путем частичного либо полного сложения наказаний <…> Сложение пожизненного и пожизненного дает пожизненное", — объяснил Неупокоев.Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова уже приговорили к двум пожизненным срокам. В январе 2015 года его признали виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. Уже после суда Попков признался, что убил еще 59 женщин. Второй приговор, за 56 убийств, ему вынесли в декабре 2018-го.Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у Попкова гомицидоманию — непреодолимое влечение к убийствам.

https://ria.ru/20191012/1559673306.html

https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html

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россия, сша, происшествия