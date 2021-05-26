https://ria.ru/20210526/mali-1734316145.html

Мали закрывает границы и вводит комендантский час, сообщили СМИ

Мали закрывает границы и вводит комендантский час, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2021

Мали закрывает границы и вводит комендантский час, сообщили СМИ

Мали, где подали в отставку президент и премьер, закрывает сухопутные и воздушные границы, а также вводит комендантский час, сообщает портал Seneweb, работающий РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:58

2021-05-26T18:58

2021-05-26T19:09

бамако

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мали

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мали, где подали в отставку президент и премьер, закрывает сухопутные и воздушные границы, а также вводит комендантский час, сообщает портал Seneweb, работающий в соседнем Сенегале.По данным портала, закрыты аэропорт Бамако и сухопутные погранпереходы.Вице-президент Мали и глава военного совета Ассими Гоита уведомил посредническую делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), что военный совет возьмет на себя управление страной, сообщил РИА Новости малийский военный источник.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

https://ria.ru/20210525/mali-1733773867.html

бамако

мали

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бамако, в мире, мали