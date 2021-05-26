https://ria.ru/20210526/mali-1734167238.html

МИД призвал к мирному урегулированию в Мали

МИД призвал к мирному урегулированию в Мали - РИА Новости, 26.05.2021

МИД призвал к мирному урегулированию в Мали

Россия обеспокоена событиями в Мали, призывает к освобождению переходных властей и мирному урегулированию ситуации, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:01

2021-05-26T16:01

2021-05-26T16:15

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия обеспокоена событиями в Мали, призывает к освобождению переходных властей и мирному урегулированию ситуации, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Москве обеспокоены развивающимися в Мали событиями. Мы призываем к освобождению переходного руководства и мирному урегулированию сложившейся обстановки, считаем важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в этой стране в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Россия будет и далее, в том числе в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, принимать конструктивное участие в шагах по нормализации обстановки в Мали, а также оказывать стране поддержку на двусторонней основе.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушении ими хартии переходного периода.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.

https://ria.ru/20210525/mali-1733833896.html

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мария захарова, москва, оон, россия, мали, в мире