МИД призвал к мирному урегулированию в Мали
16:01 26.05.2021 (обновлено: 16:15 26.05.2021)
"В Москве обеспокоены развивающимися в Мали событиями. Мы призываем к освобождению переходного руководства и мирному урегулированию сложившейся обстановки, считаем важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в этой стране в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Россия будет и далее, в том числе в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, принимать конструктивное участие в шагах по нормализации обстановки в Мали, а также оказывать стране поддержку на двусторонней основе.
Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Вице-президент Мали полковник Ассими Гоита заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушении ими хартии переходного периода.
Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.