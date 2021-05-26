https://ria.ru/20210526/luvr-1733946877.html
Новым директором Лувра впервые стала женщина
Новым директором Лувра впервые стала женщина - РИА Новости, 26.05.2021
Новым директором Лувра впервые стала женщина
Новым директором парижского Лувра назначена Лоранс де Кар, которая ранее занимала пост президента Музея Орсэ и Оранжери, сообщили на сайте министерства культуры РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:17
2021-05-26T12:17
2021-05-26T12:17
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ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Новым директором парижского Лувра назначена Лоранс де Кар, которая ранее занимала пост президента Музея Орсэ и Оранжери, сообщили на сайте министерства культуры Франции.Лоранс де Кар вступит в новую должность с 1 сентября, и станет первой женщиной, которая займет пост директора Лувра.До нее один из крупнейших художественных музеев в мире более восьми лет возглавлял Жан-Люк Мартинес. Эммануэль Макрон поблагодарил его за проделанную работу и похвалил за достижения за время руководства. "За время двух своих мандатов господин Мартинес увеличил количество посетителей музея до более чем десяти миллионов в год и позволил ему завоевать новую аудиторию благодаря политике активного посредничества и улучшению условий приема гостей в музее. Это также усилило международное влияние Лувра, в частности, значительный успех Лувра Абу-Даби", — приводят слова президента республики в министерстве культуры. Мартинеса, который до 31 августа будет директором Лувра, назначили послом, отвечающим за международное сотрудничество в области культурного достояния. Эту должность он займет с 1 сентября.
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музеи, новости культуры, эммануэль макрон, лувр, франция
ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости.
Новым директором парижского Лувра назначена Лоранс де Кар, которая ранее занимала пост президента Музея Орсэ и Оранжери, сообщили
на сайте министерства культуры Франции.
"Президент республики (Эммануэль Макрон) по предложению министра культуры Розелин Башло назначил Лоранс Кар директором Лувра", — рассказали в минкультуре Франции.
Лоранс де Кар вступит в новую должность с 1 сентября, и станет первой женщиной, которая займет пост директора Лувра.
До нее один из крупнейших художественных музеев в мире более восьми лет возглавлял Жан-Люк Мартинес. Эммануэль Макрон поблагодарил его за проделанную работу и похвалил за достижения за время руководства.
"За время двух своих мандатов господин Мартинес увеличил количество посетителей музея до более чем десяти миллионов в год и позволил ему завоевать новую аудиторию благодаря политике активного посредничества и улучшению условий приема гостей в музее. Это также усилило международное влияние Лувра, в частности, значительный успех Лувра Абу-Даби", — приводят слова президента республики в министерстве культуры.
Мартинеса, который до 31 августа будет директором Лувра, назначили послом, отвечающим за международное сотрудничество в области культурного достояния. Эту должность он займет с 1 сентября.