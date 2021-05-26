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Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям в отношении республики. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:55
2021-05-26T23:55
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям в отношении республики.Как сообщает Sputnik Беларусь, соответствующая инициатива была озвучена в среду на встрече главы государства с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. По его данным, глава государства отметил, что это предложение надо проработать с юридической точки зрения."Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау (примеры подобных законодательных норм уже есть за рубежом – ред.), но очень нужное для нашей страны", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в частности, о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, уже принятых западными странами.
https://ria.ru/20210526/sanktsii-1734299161.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям

23:55 26.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям в отношении республики.
Как сообщает Sputnik Беларусь, соответствующая инициатива была озвучена в среду на встрече главы государства с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. По его данным, глава государства отметил, что это предложение надо проработать с юридической точки зрения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
17:32
Лукашенко рассказал о проблемах нефтяных компаний из-за санкций Запада
"Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау (примеры подобных законодательных норм уже есть за рубежом – ред.), но очень нужное для нашей страны", - сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
14:39
Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в частности, о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, уже принятых западными странами.
 
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