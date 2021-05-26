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Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов
Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T22:32
2021-05-26T22:32
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с четырех до пяти лет.Лукашенко в среду провел встречу с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Как сообщает агентство Белта, главе государства, в частности, был адресован вопрос, как он относится к возможной конституционной новации, которая сейчас обсуждается в республике, - введению единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.Президент призвал парламент развиваться и отметил, что сам заинтересован в этом, поскольку он "не вечный" и "должен после себя что-то оставить такое, что останется на века"."Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе. Поэтому дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", - заявил глава государства.Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования будет принят до 16 октября.В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.
https://ria.ru/20210525/referendum-1733841601.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов

22:32 26.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с четырех до пяти лет.
Лукашенко в среду провел встречу с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Как сообщает агентство Белта, главе государства, в частности, был адресован вопрос, как он относится к возможной конституционной новации, которая сейчас обсуждается в республике, - введению единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.

"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали пять лет, не четыре года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", - заявил Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении.

Президент призвал парламент развиваться и отметил, что сам заинтересован в этом, поскольку он "не вечный" и "должен после себя что-то оставить такое, что останется на века".
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Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования будет принят до 16 октября.
В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.
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