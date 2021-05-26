https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734337391.html
Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов
Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T22:32
2021-05-26T22:32
2021-05-26T22:32
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947631_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_40ba960d9346e09bd9cf52c0b70a9e36.jpg
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с четырех до пяти лет.Лукашенко в среду провел встречу с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Как сообщает агентство Белта, главе государства, в частности, был адресован вопрос, как он относится к возможной конституционной новации, которая сейчас обсуждается в республике, - введению единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.Президент призвал парламент развиваться и отметил, что сам заинтересован в этом, поскольку он "не вечный" и "должен после себя что-то оставить такое, что останется на века"."Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе. Поэтому дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", - заявил глава государства.Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования будет принят до 16 октября.В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.
https://ria.ru/20210525/referendum-1733841601.html
https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733932771.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733947631_428:0:2125:1273_1920x0_80_0_0_78ff5df5663489119018d9a656c0cb4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 мая - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с четырех до пяти лет.
Лукашенко в среду провел встречу с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Как сообщает агентство Белта, главе государства, в частности, был адресован вопрос, как он относится к возможной конституционной новации, которая сейчас обсуждается в республике, - введению единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.
"Я сторонник того, чтобы все-таки парламент и советы работали пять лет, не четыре года. И чтобы была разбежка между президентскими выборами и выборами советов и парламента в два года. Не каждый год, а в два года. Нам предстоит еще подумать, как это развести. Но в единый день голосования", - заявил Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении.
Президент призвал парламент развиваться и отметил, что сам заинтересован в этом, поскольку он "не вечный" и "должен после себя что-то оставить такое, что останется на века".
"Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе. Поэтому дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", - заявил глава государства.
Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина
заявила РИА Новости, что конституционный закон о введении в Белоруссии
единого дня голосования будет принят до 16 октября.
В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.