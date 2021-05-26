https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734337391.html

Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов

Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко предложил увеличить срок полномочий депутатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T22:32

2021-05-26T22:32

2021-05-26T22:32

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным увеличить срок полномочий депутатов нижней палаты парламента и местных советов с четырех до пяти лет.Лукашенко в среду провел встречу с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Как сообщает агентство Белта, главе государства, в частности, был адресован вопрос, как он относится к возможной конституционной новации, которая сейчас обсуждается в республике, - введению единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.Президент призвал парламент развиваться и отметил, что сам заинтересован в этом, поскольку он "не вечный" и "должен после себя что-то оставить такое, что останется на века"."Я хочу, чтобы что-то солидное осталось после меня, вас в том числе. Поэтому дело не в демократии. Дело в том, чтобы меньше было поводов, триггеров для того, чтобы возбудить общество. Ну а дальше посмотрите", - заявил глава государства.Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Во вторник обе палаты парламента приняли обращение к Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования будет принят до 16 октября.В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.

https://ria.ru/20210525/referendum-1733841601.html

https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733932771.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире