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Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена
Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:45
2021-05-26T20:34
россия
александр лукашенко
джо байден
владимир путин
минск
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в Минск. Видео с выступлением главы республики опубликовал телеграм-канал ONT NEWS. Он призвал президентов России и США провести саммит в Белоруссии. "Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы", — отметил Лукашенко.Глава республики также рассказал, что Байдену пришлось оправдываться перед Путиным во время телефонного разговора, в котором они обсуждали Белоруссию. Он добавил, что российский лидер с удовольствием приедет на саммит в Минск."Ну а может быть, рискнет (Байден. — Прим. ред.). Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил Лукашенко.Он добавил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт номер один от границы с Польшей."Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому — милости просим, ждем его в Беларуси", — сказал глава страны.Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733975722.html
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россия
минск
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Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск
Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск. Поговорить о Беларуси. Сопровождение президентского борта истребителем обеспечат.
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россия, александр лукашенко, джо байден, владимир путин, минск, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена

17:45 26.05.2021 (обновлено: 20:34 26.05.2021)
 
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в Минск. Видео с выступлением главы республики опубликовал телеграм-канал ONT NEWS.
Он призвал президентов России и США провести саммит в Белоруссии.
"Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы", — отметил Лукашенко.
Глава республики также рассказал, что Байдену пришлось оправдываться перед Путиным во время телефонного разговора, в котором они обсуждали Белоруссию. Он добавил, что российский лидер с удовольствием приедет на саммит в Минск.
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"Ну а может быть, рискнет (Байден. — Прим. ред.). Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил Лукашенко.
Он добавил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт номер один от границы с Польшей.
"Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому — милости просим, ждем его в Беларуси", — сказал глава страны.
Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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РоссияАлександр ЛукашенкоДжо БайденВладимир ПутинМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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