https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734301877.html

Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена

Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:45

2021-05-26T17:45

2021-05-26T20:34

россия

александр лукашенко

джо байден

владимир путин

минск

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в Минск. Видео с выступлением главы республики опубликовал телеграм-канал ONT NEWS. Он призвал президентов России и США провести саммит в Белоруссии. "Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы", — отметил Лукашенко.Глава республики также рассказал, что Байдену пришлось оправдываться перед Путиным во время телефонного разговора, в котором они обсуждали Белоруссию. Он добавил, что российский лидер с удовольствием приедет на саммит в Минск."Ну а может быть, рискнет (Байден. — Прим. ред.). Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил Лукашенко.Он добавил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт номер один от границы с Польшей."Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому — милости просим, ждем его в Беларуси", — сказал глава страны.Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733975722.html

https://ria.ru/20210526/peregovory-1733973075.html

россия

минск

белоруссия

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Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск. Поговорить о Беларуси. Сопровождение президентского борта истребителем обеспечат. 2021-05-26T17:45 true PT2M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, александр лукашенко, джо байден, владимир путин, минск, белоруссия, сша, в мире