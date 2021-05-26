https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734301877.html
Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена
Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко пообещал посадить в Минске самолет Байдена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:45
2021-05-26T17:45
2021-05-26T20:34
россия
александр лукашенко
джо байден
владимир путин
минск
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734303267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_39662f89d46fc421d6fcea0f315d1652.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в Минск. Видео с выступлением главы республики опубликовал телеграм-канал ONT NEWS. Он призвал президентов России и США провести саммит в Белоруссии. "Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы", — отметил Лукашенко.Глава республики также рассказал, что Байдену пришлось оправдываться перед Путиным во время телефонного разговора, в котором они обсуждали Белоруссию. Он добавил, что российский лидер с удовольствием приедет на саммит в Минск."Ну а может быть, рискнет (Байден. — Прим. ред.). Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил Лукашенко.Он добавил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт номер один от границы с Польшей."Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому — милости просим, ждем его в Беларуси", — сказал глава страны.Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733975722.html
https://ria.ru/20210526/peregovory-1733973075.html
россия
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734303267_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_49f31db5fd1cecc4498016126252dd73.jpg
Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск
Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск. Поговорить о Беларуси. Сопровождение президентского борта истребителем обеспечат.
2021-05-26T17:45
true
PT2M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, джо байден, владимир путин, минск, белоруссия, сша, в мире
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в шутку пообещал посадить борт американского лидера Джо Байдена
, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным
в Минск. Видео с выступлением главы республики опубликовал телеграм-канал ONT NEWS
.
Он призвал президентов России и США провести саммит в Белоруссии.
"Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы", — отметил Лукашенко.
Глава республики также рассказал, что Байдену пришлось оправдываться перед Путиным во время телефонного разговора, в котором они обсуждали Белоруссию. Он добавил, что российский лидер с удовольствием приедет на саммит в Минск.
"Ну а может быть, рискнет (Байден. — Прим. ред.). Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил Лукашенко.
Он добавил, что готов поднять истребители, чтобы сопроводить американский борт номер один от границы с Польшей.
"Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому — милости просим, ждем его в Беларуси", — сказал глава страны.
Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.