Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к вопросу об ответных мерах на санкции Запада нужно подойти взвешенно.
"Я тут не призываю к тому, чтобы вы сейчас закрыли границы, начали бомбить-молотить все подряд. Нет, мы должны все просчитывать", - приводит слова Лукашенко в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Он подчеркнул, что "даже богатые страны себя так не ведут". "Посмотрите на Китай, даже на те же Соединенные Штаты Америки – они отвечают. Но чтобы не было вреда. Точно так и мы будем поступать. Слушайте, мы же, белорусы, неглупые люди. Но молчать и стоять на коленях не будем. Маневрируйте силами и средствами, меняйте направления и приоритеты, но в целом экономика просесть не должна", - сказал президент.
Рассуждая о возможном ответе Минска на санкции Запада, он поручил правительству прежде всего защитить граждан от потрясений и не допустить ухудшения социального уклада.
Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов в 2020 году резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.
Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.