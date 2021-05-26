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Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада
Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к вопросу об ответных мерах на санкции Запада нужно подойти взвешенно. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:39
2021-05-26T14:39
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к вопросу об ответных мерах на санкции Запада нужно подойти взвешенно."Я тут не призываю к тому, чтобы вы сейчас закрыли границы, начали бомбить-молотить все подряд. Нет, мы должны все просчитывать", - приводит слова Лукашенко в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Рассуждая о возможном ответе Минска на санкции Запада, он поручил правительству прежде всего защитить граждан от потрясений и не допустить ухудшения социального уклада.Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов в 2020 году резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада

14:39 26.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к вопросу об ответных мерах на санкции Запада нужно подойти взвешенно.
"Я тут не призываю к тому, чтобы вы сейчас закрыли границы, начали бомбить-молотить все подряд. Нет, мы должны все просчитывать", - приводит слова Лукашенко в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Он подчеркнул, что "даже богатые страны себя так не ведут". "Посмотрите на Китай, даже на те же Соединенные Штаты Америки – они отвечают. Но чтобы не было вреда. Точно так и мы будем поступать. Слушайте, мы же, белорусы, неглупые люди. Но молчать и стоять на коленях не будем. Маневрируйте силами и средствами, меняйте направления и приоритеты, но в целом экономика просесть не должна", - сказал президент.

Рассуждая о возможном ответе Минска на санкции Запада, он поручил правительству прежде всего защитить граждан от потрясений и не допустить ухудшения социального уклада.
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Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов в 2020 году резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.
Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
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Александр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияСШАВ мире
 
 
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