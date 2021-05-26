https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733987126.html

Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада

Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко призвал взвешенно подойти к ответным санкциям против Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к вопросу об ответных мерах на санкции Запада нужно подойти взвешенно. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:39

2021-05-26T14:39

2021-05-26T14:39

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к вопросу об ответных мерах на санкции Запада нужно подойти взвешенно."Я тут не призываю к тому, чтобы вы сейчас закрыли границы, начали бомбить-молотить все подряд. Нет, мы должны все просчитывать", - приводит слова Лукашенко в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Рассуждая о возможном ответе Минска на санкции Запада, он поручил правительству прежде всего защитить граждан от потрясений и не допустить ухудшения социального уклада.Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов в 2020 году резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД.Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733967261.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

сша

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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, в мире