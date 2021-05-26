https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733975722.html

Белоруссию хотят проучить и поставить на место, заявил Лукашенко

Белоруссию хотят проучить и поставить на место, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2021

Белоруссию хотят проучить и поставить на место, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика испытывает беспрецедентное давление, ее хотят агрессивно проучить, поставить на место. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:47

2021-05-26T13:47

2021-05-26T13:47

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александр лукашенко

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика испытывает беспрецедентное давление, ее хотят агрессивно проучить, поставить на место."История с попытками государственного переворота, физического устранения высших должностных лиц, изоляции руководства Беларуси – наглядное тому подтверждение. Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий", - заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая в парламенте. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Президент также затронул тему идущей в стране борьбы с героизацией нацизма. "Наша сила в правде. А их (стран Запада – ред.) правда – в силе. Белорусы как нация доросли до того, чтобы видеть корни нашего самосознания. Оно растет из великой Победы (в Великой Отечественной войне - ред.), когда наш народ противостоял геноциду. Теперь мы плотно взялись за эту тему и расследуем, ничего не скрывая, представляя народу виновных. Мы не будем больше стыдиться, как это было в период Советского Союза. Мы откроем все, что здесь происходило", - сказал он.Лукашенко добавил, что "действия по разоблачению преступников могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния". Но эта стратегия жизненно важна для страны, считает он, добавив, что последние события показывают: власти не зря предупреждали об усилении экстремизма.

https://ria.ru/20210526/mid-1733966538.html

https://ria.ru/20210526/aviasoobschenie-1733958478.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире