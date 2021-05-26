Белоруссию хотят проучить и поставить на место, заявил Лукашенко
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика испытывает беспрецедентное давление, ее хотят агрессивно проучить, поставить на место.
"История с попытками государственного переворота, физического устранения высших должностных лиц, изоляции руководства Беларуси – наглядное тому подтверждение. Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий", - заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая в парламенте. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Президент также затронул тему идущей в стране борьбы с героизацией нацизма. "Наша сила в правде. А их (стран Запада – ред.) правда – в силе. Белорусы как нация доросли до того, чтобы видеть корни нашего самосознания. Оно растет из великой Победы (в Великой Отечественной войне - ред.), когда наш народ противостоял геноциду. Теперь мы плотно взялись за эту тему и расследуем, ничего не скрывая, представляя народу виновных. Мы не будем больше стыдиться, как это было в период Советского Союза. Мы откроем все, что здесь происходило", - сказал он.
Лукашенко добавил, что "действия по разоблачению преступников могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния". Но эта стратегия жизненно важна для страны, считает он, добавив, что последние события показывают: власти не зря предупреждали об усилении экстремизма.