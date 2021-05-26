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https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html
Лукашенко потребовал компенсации от Запада за инцидент с бортом Ryanair
Лукашенко потребовал компенсации от Запада за инцидент с бортом Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко потребовал компенсации от Запада за инцидент с бортом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны возместить республике расходы, связанные с экстренной посадкой самолета Ryanair. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:46
2021-05-26T13:23
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны возместить республике расходы, связанные с экстренной посадкой самолета Ryanair. "Если вы (Запад. — Прим. ред.) готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", — приводит его слова газета "СБ. Беларусь сегодня".На предположения Запада, что это была операция спецслужб, глава государства ответил, что это ему льстит."Спасибо. Если это операция, то обратите внимание, она прошла без сучка и задоринки. &lt;...&gt; Мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции", — подчеркнул Лукашенко.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики. Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733929338.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко потребовал компенсации от Запада за инцидент с бортом Ryanair

12:46 26.05.2021 (обновлено: 13:23 26.05.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны возместить республике расходы, связанные с экстренной посадкой самолета Ryanair.
"Если вы (Запад. — Прим. ред.) готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", — приводит его слова газета "СБ. Беларусь сегодня".
На предположения Запада, что это была операция спецслужб, глава государства ответил, что это ему льстит.
"Спасибо. Если это операция, то обратите внимание, она прошла без сучка и задоринки. <...> Мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции", — подчеркнул Лукашенко.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 10:27
Белоруссия сообщила, откуда поступили данные о минировании борта Ryanair
Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики. Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций.
В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
Самолет Ан-26 ВВС Белоруссии
24 мая, 15:44
Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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