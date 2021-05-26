https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961531.html

Лукашенко пообещал жесткий ответ на любые санкции и провокации

Лукашенко пообещал жесткий ответ на любые санкции и провокации - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко пообещал жесткий ответ на любые санкции и провокации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Запад, что на любые санкции, нападки и провокации республика будет реагировать жестко. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:45

2021-05-26T12:45

2021-05-26T12:45

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Запад, что на любые санкции, нападки и провокации республика будет реагировать жестко.По словам Лукашенко, в этой ситуации от белорусов требуется одно: правильное понимание ситуации и единство в обществе. "А со всякими временными трудностями мы справимся", - убежден Лукашенко.При этом президент призвал не обольщаться предлагаемыми Западом тремя миллиардами долларов взамен на реформы в стране. "Эти три миллиарда пылятся где-то на полке уже десять лет, все нам обещают. Это всего лишь треть стоимости атомной станции. Взамен требуют уничтожения белорусской экономики. Суть реформ вы знаете. В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки", - подчеркнул он."Нам надо сплотиться, выстоять и идти своим путем туда, где нас ждут, где для нас открыты двери. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать новой Евразией, ее форпостом", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика