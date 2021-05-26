https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733953805.html

Лукашенко заявил о невозможности уличных протестов

Лукашенко заявил о невозможности уличных протестов - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко заявил о невозможности уличных протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что уличные протесты в стране уже не повторятся, экстремисты и террористы не смогут... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:17

2021-05-26T12:17

2021-05-26T12:17

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что уличные протесты в стране уже не повторятся, экстремисты и террористы не смогут манипулировать белорусским народом."Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", - приводит слова Лукашенко в среду агентство Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что "эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем". "Появились патриотические организации, - они и были, проснулись, можно сказать, - по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - отметил президент.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, в мире