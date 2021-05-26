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Лукашенко пообещал "шлифануть" избирательную систему Белоруссии
Лукашенко пообещал "шлифануть" избирательную систему Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко пообещал "шлифануть" избирательную систему Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что избирательную систему республики "шлифанут", чтобы это было удобно для людей и страны. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:00
2021-05-26T12:00
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что избирательную систему республики "шлифанут", чтобы это было удобно для людей и страны."Мы ее (избирательную систему – ред.) подредактируем. Но не так, как некоторые – "у нас плохо, плохая система". (Глава ЦИК Белоруссии Лидия) Ермошина недавно сказала: если бы она плохая была, она бы два десятка лет не выдержала. Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны… В любом процессе надо видеть свой народ", - приводит слова Лукашенко газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.Глава государства также отметил, что внимательно следит за работой конституционной комиссии. Он заверил, что референдум по новой конституции в Белоруссии пройдет на высочайшем уровне открыто, демократично, чтобы "не к чему было даже подкопать". "В этом залог легитимности будущей конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть, и не одно", - добавил он.Ермошина 21 мая заявила, что избирательное законодательство в Белоруссии начнет меняться после конституционного референдума, есть соответствующее поручение президента.Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Республиканский референдум планируется на январь-февраль 2022 года.
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цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал "шлифануть" избирательную систему Белоруссии

12:00 26.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что избирательную систему республики "шлифанут", чтобы это было удобно для людей и страны.
"Мы ее (избирательную систему – ред.) подредактируем. Но не так, как некоторые – "у нас плохо, плохая система". (Глава ЦИК Белоруссии Лидия) Ермошина недавно сказала: если бы она плохая была, она бы два десятка лет не выдержала. Поэтому, исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны… В любом процессе надо видеть свой народ", - приводит слова Лукашенко газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
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Глава государства также отметил, что внимательно следит за работой конституционной комиссии. Он заверил, что референдум по новой конституции в Белоруссии пройдет на высочайшем уровне открыто, демократично, чтобы "не к чему было даже подкопать". "В этом залог легитимности будущей конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть, и не одно", - добавил он.
Ермошина 21 мая заявила, что избирательное законодательство в Белоруссии начнет меняться после конституционного референдума, есть соответствующее поручение президента.
Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Республиканский референдум планируется на январь-февраль 2022 года.
 
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