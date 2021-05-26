https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733940592.html

Лукашенко предупредил недоброжелателей об угрозе мировой войны

Лукашенко предупредил недоброжелателей об угрозе мировой войны - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко предупредил недоброжелателей об угрозе мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег недоброжелателей страны от необдуманных действий, заявив, что если здесь что-то вспыхнет, это будет грозить РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:30

2021-05-26T11:30

2021-05-26T12:45

минск

белоруссия

европа

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег недоброжелателей страны от необдуманных действий, заявив, что если здесь что-то вспыхнет, это будет грозить новой мировой войной."Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал он, выступая в среду в Минске в парламенте. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь.Президент заметил, что в этой войне Белоруссия не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, уверен белорусский лидер, не произойдет, цель будет нанести неприемлемый ущерб противнику."Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - призвал глава государства.По словам Лукашенко, всему миру понятно, что против Белоруссии развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. Он призвал белорусов "сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии". "Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - сказал белорусский президент.Белорусский лидер также обратился "ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь".

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"Это гибридная война" – Лукашенко о действиях "врагов извне" Лукашенко: В ближайшее время мы вам представим всё, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные. 2021-05-26T11:30 true PT1M41S

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минск, белоруссия, европа, александр лукашенко, в мире