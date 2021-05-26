https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733937181.html

"Мы для них — полигон". Лукашенко назвал истинные цели западных стратегов

"Мы для них — полигон". Лукашенко назвал истинные цели западных стратегов - РИА Новости, 26.05.2021

"Мы для них — полигон". Лукашенко назвал истинные цели западных стратегов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один экстремистский Telegram-канал, рожденный на белорусской проблематике, уже вовсю работает против... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:11

2021-05-26T11:11

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россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один экстремистский Telegram-канал, рожденный на белорусской проблематике, уже вовсю работает против России, показав истинную цель "западных стратегов"."Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас. Мы для них – полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов", - заявил Лукашенко на встрече в парламенте. Соответствующее видео разместил в среду близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире