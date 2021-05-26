https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733934253.html

Лукашенко заявил об отказе Запада расследовать инцидент с бортом Ryanair

Лукашенко заявил об отказе Запада расследовать инцидент с бортом Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко заявил об отказе Запада расследовать инцидент с бортом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в среду в белорусском парламенте, заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:53

2021-05-26T10:53

2021-05-26T10:53

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

александр лукашенко

мид белоруссии

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в среду в белорусском парламенте, заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, передает в среду агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире