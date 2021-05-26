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Лукашенко сравнил давление на Минск с многоуровневым террором
Лукашенко сравнил давление на Минск с многоуровневым террором - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко сравнил давление на Минск с многоуровневым террором
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в 2020 году столкнулась с многоуровневым террором, с которым не сталкивалась ранее ни одна... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:51
2021-05-26T10:51
2021-05-26T10:51
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в 2020 году столкнулась с многоуровневым террором, с которым не сталкивалась ранее ни одна страна."На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором", - заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая в парламенте. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Президент подчеркнул, что "современный мир столкнулся с новым вызовом". "Пандемия не только убивает людей, но и деформирует сознание. Она перекраивает всю систему мироустройства. Ломает сложившиеся экономико-логистические связи. Скажу больше: под шумок сильные мира сего ведут передел сфер влияния. И голоса средних и малых государств никого не интересуют. Вопросы решаются прежде всего за счет благополучия и национальных интересов этих малых и средних народов", - заявил он.
https://ria.ru/20210525/sapega-1733893006.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире