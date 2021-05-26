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https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733930987.html
Лукашенко прокомментировал ситуацию с бортом Ryanair
Лукашенко прокомментировал ситуацию с бортом Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко прокомментировал ситуацию с бортом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, а давление со... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:35
2021-05-26T12:46
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, а давление со стороны Запада назвал многоуровневым террором.По его словам, недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу "удушения".В США и Европе, по мнению Лукашенко, все отреагировали "как под копирку" и "слишком быстро", при этом на борту был террорист, о чем знали "далеко за пределами республики". Также президент напомнил, что самолет развернули возле БелАЭС. "А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" — добавил он.Кроме того, глава государства указал, что экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске, а сообщение о минировании лайнера, по его словам, поступило из Швейцарии. Но на Западе отказались от расследования инцидента, отметил он.Обвинения в насильственных действиях белорусский лидер назвал "очередным бредом". "Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", — пояснил он.В заключение Лукашенко подчеркнул, что воздушная блокада Запада ударит прежде всего по тем, кто ее ввел. "Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек", — сказал президент.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики. Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
https://ria.ru/20210525/isterika-1733898728.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210526/ryanair-1733908895.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Лукашенко о ситуации с самолётом Ryanair
Лукашенко о ситуации с самолётом Ryanair: "Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов?.. Каждый день 'минируют' то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации".
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, в мире

Лукашенко прокомментировал ситуацию с бортом Ryanair

10:35 26.05.2021 (обновлено: 12:46 26.05.2021)
 
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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, а давление со стороны Запада назвал многоуровневым террором.
По его словам, недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу "удушения".
"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", — сказал белорусский лидер на встрече в парламенте. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.
В США и Европе, по мнению Лукашенко, все отреагировали "как под копирку" и "слишком быстро", при этом на борту был террорист, о чем знали "далеко за пределами республики".
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 21:35
МИД назвал реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске истерикой
Также президент напомнил, что самолет развернули возле БелАЭС. "А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" — добавил он.
Кроме того, глава государства указал, что экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске, а сообщение о минировании лайнера, по его словам, поступило из Швейцарии. Но на Западе отказались от расследования инцидента, отметил он.
Обвинения в насильственных действиях белорусский лидер назвал "очередным бредом". "Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", — пояснил он.
В заключение Лукашенко подчеркнул, что воздушная блокада Запада ударит прежде всего по тем, кто ее ввел. "Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек", — сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В знак протеста Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал европейским операторам не пользоваться воздушным пространством республики. Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций.
В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД.
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