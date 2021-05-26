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Москвичей предупредили о сильном ливне
Москвичей предупредили о сильном ливне - РИА Новости, 26.05.2021
Москвичей предупредили о сильном ливне
Вечером в среду и в ночь на четверг в Москве пройдет интенсивный ливень, который принесет до 33% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:20
2021-05-26T12:20
2021-05-26T14:50
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вечером в среду и в ночь на четверг в Москве пройдет интенсивный ливень, который принесет до 33% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Под занавес сегодняшнего дня и в ночь на четверг придет грозовой фронт, который будет сопровождаться интенсивными ливнями, грозами, и, по моим оценкам, в Москве может выпасть до 16,8 миллиметров осадков, это 33% месячной нормы. Это хороший, освежающий ливень после летнего тепла", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в следующие дни "эта история будет реинкарнироваться в виде коротких ливневых дождей и гроз".
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погода, центр "фобос", москва, общество