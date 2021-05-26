https://ria.ru/20210526/liven-1733954803.html

Москвичей предупредили о сильном ливне

Москвичей предупредили о сильном ливне - РИА Новости, 26.05.2021

Москвичей предупредили о сильном ливне

Вечером в среду и в ночь на четверг в Москве пройдет интенсивный ливень, который принесет до 33% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:20

2021-05-26T12:20

2021-05-26T14:50

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вечером в среду и в ночь на четверг в Москве пройдет интенсивный ливень, который принесет до 33% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Под занавес сегодняшнего дня и в ночь на четверг придет грозовой фронт, который будет сопровождаться интенсивными ливнями, грозами, и, по моим оценкам, в Москве может выпасть до 16,8 миллиметров осадков, это 33% месячной нормы. Это хороший, освежающий ливень после летнего тепла", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в следующие дни "эта история будет реинкарнироваться в виде коротких ливневых дождей и гроз".

https://ria.ru/20210519/pogoda-1732976505.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество