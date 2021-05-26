https://ria.ru/20210526/lekarstva-1733995841.html

В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств

В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств - РИА Новости, 26.05.2021

В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств

Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:24

2021-05-26T15:24

2021-05-26T15:47

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах, следует из базы данных нижней палаты парламента."Законопроектом предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах", - говорится в пояснительной записке к документу.Автор законопроекта уточняет, что несмотря на то, что реклама лекарственных препаратов сопровождается предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получению консультации специалистов, граждане зачастую не обращают внимание на эти сообщения, когда необходимо срочное устранение боли при помощи лекарств.Отмечается, что, согласно открытым источникам информации, в год около 55 тысяч человек умирают из-за неправильного применения лекарственных средств.По мнению автора, запрет на рекламу лекарств в теле- и радиопрограммах будет способствовать тому, что граждане вместо самолечения и покупки неограниченного количества препаратов, которые зачастую не оказывают лечебного воздействия, будут более ответственно относиться к своему здоровью, не будут тратить деньги на лекарства впустую, также эта мера позволит существенно снизить смертность от самолечения.

https://ria.ru/20210514/lekarstva-1732192430.html

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