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В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств
В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств - РИА Новости, 26.05.2021
В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств
Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:24
2021-05-26T15:47
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах, следует из базы данных нижней палаты парламента."Законопроектом предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах", - говорится в пояснительной записке к документу.Автор законопроекта уточняет, что несмотря на то, что реклама лекарственных препаратов сопровождается предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получению консультации специалистов, граждане зачастую не обращают внимание на эти сообщения, когда необходимо срочное устранение боли при помощи лекарств.Отмечается, что, согласно открытым источникам информации, в год около 55 тысяч человек умирают из-за неправильного применения лекарственных средств.По мнению автора, запрет на рекламу лекарств в теле- и радиопрограммах будет способствовать тому, что граждане вместо самолечения и покупки неограниченного количества препаратов, которые зачастую не оказывают лечебного воздействия, будут более ответственно относиться к своему здоровью, не будут тратить деньги на лекарства впустую, также эта мера позволит существенно снизить смертность от самолечения.
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лдпр, госдума рф, общество

В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств

15:24 26.05.2021 (обновлено: 15:47 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговля лекарствами в Новосибирске
Торговля лекарствами в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, которым предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах", - говорится в пояснительной записке к документу.
Автор законопроекта уточняет, что несмотря на то, что реклама лекарственных препаратов сопровождается предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получению консультации специалистов, граждане зачастую не обращают внимание на эти сообщения, когда необходимо срочное устранение боли при помощи лекарств.
Отмечается, что, согласно открытым источникам информации, в год около 55 тысяч человек умирают из-за неправильного применения лекарственных средств.
Упаковка препарата Гипертенс - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 08:00
Кто зарабатывает семь миллиардов рублей на обмане покупателей лекарств
По мнению автора, запрет на рекламу лекарств в теле- и радиопрограммах будет способствовать тому, что граждане вместо самолечения и покупки неограниченного количества препаратов, которые зачастую не оказывают лечебного воздействия, будут более ответственно относиться к своему здоровью, не будут тратить деньги на лекарства впустую, также эта мера позволит существенно снизить смертность от самолечения.
 
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