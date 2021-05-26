https://ria.ru/20210526/kurentzis-1733902025.html
Теодор Курентзис представил две премьеры в “Зарядье”
Теодор Курентзис представил две премьеры в “Зарядье” - РИА Новости, 26.05.2021
Теодор Курентзис представил две премьеры в “Зарядье”
В концертом зале “Зарядье” Теодор Курентзис представил две премьеры: это "Смерть и просветление" Рихарда Штрауса и "Зима священная 1949 года" Леонида... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:49
2021-05-26T09:49
2021-05-26T10:05
культура
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В концертом зале “Зарядье” Теодор Курентзис представил две премьеры: это "Смерть и просветление" Рихарда Штрауса и "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова. К музыкантам оркестра и хора musicAeterna присоединились инструменталисты и певцы Московской консерватории. Обе симфонии созданы на исходе веков, но с разницей в сто лет. "Смерть и просветление" (1889) вошла в историю музыки как "одно из самых волнующих произведений". А "Зима священная” (1998) Десятникова, написанная на стихотворный текст советского учебника английского языка для пятиклассников, полна иронии и иносказаний.Программа будет вновь исполнена 10 июня на открытии Международного Дягилевского фестиваля в Перми.
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куда сходить , музыка, новости культуры, зарядье, леонид десятников, теодор курентзис, пермь
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В концертом зале “Зарядье” Теодор Курентзис представил две премьеры: это "Смерть и просветление" Рихарда Штрауса и "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова.
К музыкантам оркестра и хора musicAeterna присоединились инструменталисты и певцы Московской консерватории.
“Наши творческие связи с Теодором Курентзисом возникли еще в середине 2000-х годов, так что приглашение студенческих коллективов — хора и оркестра — видится как продолжение уже сложившихся традиций”, – говорит ректор Московской консерватории Александр Соколов.
Обе симфонии созданы на исходе веков, но с разницей в сто лет. "Смерть и просветление" (1889) вошла в историю музыки как "одно из самых волнующих произведений". А "Зима священная” (1998) Десятникова, написанная на стихотворный текст советского учебника английского языка для пятиклассников, полна иронии и иносказаний.
Программа будет вновь исполнена 10 июня на открытии Международного Дягилевского фестиваля в Перми.