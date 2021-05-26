https://ria.ru/20210526/kuraev-1733950241.html

В РПЦ опровергли слухи о травле Кураева

В РПЦ опровергли слухи о травле Кураева - РИА Новости, 26.05.2021

В РПЦ опровергли слухи о травле Кураева

Русская православная церковь не ведет травлю в отношении запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева, заявил глава Синодального отдела по... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:04

2021-05-26T12:04

2021-05-26T12:04

религия и мировоззрение

андрей кураев

владимир легойда

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Русская православная церковь не ведет травлю в отношении запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Кураева, известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ. В патриаршем указе говорилось, что запрет введен в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина."Я не считаю, что есть травля отца Андрея Кураева, тем более церковная", - сказал Легойда в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос радиослушателя.Он напомнил, что патриарх утвердил решение церковного суда о лишении Кураева сана, но наложил на него мораторий, "предоставляя отцу Андрею время для осмысления этой ситуации". "Поэтому слово за отцом Андреем. Я не могу назвать это травлей", - подчеркнул представитель Русской церкви.Легойда также отметил, что в свое время они "близко общались" с отцом Андреем. "Я был у него дома, он был у меня – это значимый факт. И я с большой грустью и печалью смотрю на то, что происходит с отцом Андреем и вокруг него. Я решил, что публично не буду высказываться об отце Андрее, я за него молюсь", - заключил Легойда.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика. После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана.Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения. Патриарх Кирилл в апреле утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступления в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".

https://ria.ru/20210405/kuraev-1604218640.html

https://ria.ru/20210404/kuraev-1604205691.html

москва

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андрей кураев, владимир легойда, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва