В РПЦ опровергли слухи о травле Кураева
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Русская православная церковь не ведет травлю в отношении запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Кураева, известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ. В патриаршем указе говорилось, что запрет введен в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина.
"Я не считаю, что есть травля отца Андрея Кураева, тем более церковная", - сказал Легойда в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос радиослушателя.
Он напомнил, что патриарх утвердил решение церковного суда о лишении Кураева сана, но наложил на него мораторий, "предоставляя отцу Андрею время для осмысления этой ситуации". "Поэтому слово за отцом Андреем. Я не могу назвать это травлей", - подчеркнул представитель Русской церкви.
Легойда также отметил, что в свое время они "близко общались" с отцом Андреем. "Я был у него дома, он был у меня – это значимый факт. И я с большой грустью и печалью смотрю на то, что происходит с отцом Андреем и вокруг него. Я решил, что публично не буду высказываться об отце Андрее, я за него молюсь", - заключил Легойда.
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика. После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана.
Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения. Патриарх Кирилл в апреле утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступления в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".