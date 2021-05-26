https://ria.ru/20210526/kreml-1733967989.html

"Рубят с плеча". Кремль высказался о позиции ЕС по посадке борта Ryanair

"Рубят с плеча". Кремль высказался о позиции ЕС по посадке борта Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

"Рубят с плеча". Кремль высказался о позиции ЕС по посадке борта Ryanair

В Кремле видели заявления властей Белоруссии о сообщении от имени ХАМАС про "минирование" самолета Ryanair: оснований не доверять Минску нет, заявил... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:11

2021-05-26T13:11

2021-05-26T13:41

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

telegram (приложение)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кремле видели заявления властей Белоруссии о сообщении от имени ХАМАС про "минирование" самолета Ryanair: оснований не доверять Минску нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, она (Белорусь) не сажала самолет по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле доверяют заявлениям белорусской стороны по ХАМАСу, потому что, как сообщалось ранее, Кремль исходил из того, что такой сигнал действительно "был подписан ХАМАСом, а не белорусская сторона решила посадить самолет по собственной инициативе".Комментируя то, что ХАМАС отверг соответствующие обвинения, Песков ответил, что "мы это видели, мы это отфиксировали".Отвечая на вопрос, скажется ли как-то "причастность Швейцарии по заявлению Лукашенко" на встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Песков подчеркнул, что "Лукашенко никогда не говорил, что Швейцария причастна", из Швейцарии пришел сигнал, и к самой Швейцарии не имеет никакого отношения.Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что 23 мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" поступило письменное сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/reaktsiya-1733900975.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, telegram (приложение), белоруссия, в мире