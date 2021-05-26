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https://ria.ru/20210526/kreml-1733967989.html
"Рубят с плеча". Кремль высказался о позиции ЕС по посадке борта Ryanair
"Рубят с плеча". Кремль высказался о позиции ЕС по посадке борта Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021
"Рубят с плеча". Кремль высказался о позиции ЕС по посадке борта Ryanair
В Кремле видели заявления властей Белоруссии о сообщении от имени ХАМАС про "минирование" самолета Ryanair: оснований не доверять Минску нет, заявил... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:11
2021-05-26T13:41
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
telegram (приложение)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кремле видели заявления властей Белоруссии о сообщении от имени ХАМАС про "минирование" самолета Ryanair: оснований не доверять Минску нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, она (Белорусь) не сажала самолет по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле доверяют заявлениям белорусской стороны по ХАМАСу, потому что, как сообщалось ранее, Кремль исходил из того, что такой сигнал действительно "был подписан ХАМАСом, а не белорусская сторона решила посадить самолет по собственной инициативе".Комментируя то, что ХАМАС отверг соответствующие обвинения, Песков ответил, что "мы это видели, мы это отфиксировали".Отвечая на вопрос, скажется ли как-то "причастность Швейцарии по заявлению Лукашенко" на встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Песков подчеркнул, что "Лукашенко никогда не говорил, что Швейцария причастна", из Швейцарии пришел сигнал, и к самой Швейцарии не имеет никакого отношения.Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что 23 мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" поступило письменное сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/reaktsiya-1733900975.html
https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, telegram (приложение), белоруссия, в мире

"Рубят с плеча". Кремль высказался о позиции ЕС по посадке борта Ryanair

13:11 26.05.2021 (обновлено: 13:41 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кремле видели заявления властей Белоруссии о сообщении от имени ХАМАС про "минирование" самолета Ryanair: оснований не доверять Минску нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы понимаем, она (Белорусь) не сажала самолет по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле доверяют заявлениям белорусской стороны по ХАМАСу, потому что, как сообщалось ранее, Кремль исходил из того, что такой сигнал действительно "был подписан ХАМАСом, а не белорусская сторона решила посадить самолет по собственной инициативе".
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
12:46
Лукашенко потребовал компенсации от Запада за инцидент с бортом Ryanair
Комментируя то, что ХАМАС отверг соответствующие обвинения, Песков ответил, что "мы это видели, мы это отфиксировали".
"Это все должно быть предметом какой-то попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы с вами видели заявление главы государства Белоруссии, который сказал, что это сообщение пришло из Швейцарии. Соответственно, если это не так, наверное, кто-то это опровергнет, но мы не видели никаких опровержений. Пока мы даже с вами не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой. Пока стали рубить с плеча", - добавил Песков.
Отвечая на вопрос, скажется ли как-то "причастность Швейцарии по заявлению Лукашенко" на встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Песков подчеркнул, что "Лукашенко никогда не говорил, что Швейцария причастна", из Швейцарии пришел сигнал, и к самой Швейцарии не имеет никакого отношения.
Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что 23 мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" поступило письменное сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 22:18В мире
"Настоящая истерика". МИД о реакции Запада на посадку самолета в Минске
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Самолет Ан-26 ВВС Белоруссии
24 мая, 15:44
Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairTelegram (приложение)БелоруссияВ мире
 
 
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