https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733920788.html

Врач сравнил продолжительность болезни при разных штаммах коронавируса

Врач сравнил продолжительность болезни при разных штаммах коронавируса - РИА Новости, 26.05.2021

Врач сравнил продолжительность болезни при разных штаммах коронавируса

Болезнь при разных видах штаммов коронавируса длится примерно одинаково, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:26

2021-05-26T09:26

2021-05-26T09:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

николай малышев

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Болезнь при разных видах штаммов коронавируса длится примерно одинаково, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье - общество