https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733920788.html
Врач сравнил продолжительность болезни при разных штаммах коронавируса
Врач сравнил продолжительность болезни при разных штаммах коронавируса - РИА Новости, 26.05.2021
Врач сравнил продолжительность болезни при разных штаммах коронавируса
Болезнь при разных видах штаммов коронавируса длится примерно одинаково, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:26
2021-05-26T09:26
2021-05-26T09:26
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здоровье - общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Болезнь при разных видах штаммов коронавируса длится примерно одинаково, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье - общество