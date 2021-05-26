https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733910871.html
В Бразилии нашли разновидность коронавируса неизвестного происхождения
В Бразилии нашли разновидность коронавируса неизвестного происхождения - РИА Новости, 26.05.2021
В Бразилии нашли разновидность коронавируса неизвестного происхождения
Исследователи университета Сан Паулу нашли новую разновидность SARS-CoV-2, сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T03:16
2021-05-26T03:16
2021-05-26T10:19
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МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости. Исследователи университета Сан Паулу нашли новую разновидность SARS-CoV-2, сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.У Р4 общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2 и "филиппинским" Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28.По словам Араужо Жуниора, важно признать наличие новой разновидности. "Она распространяется в среде, где преобладает P1 и "британский" вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение", — добавил вирусолог.Данные исследований передали в GISAID — международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса.
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733907578.html
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коронавирус covid-19, мехико, сан-паулу (город), бразилия, филиппины, в мире