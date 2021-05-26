https://ria.ru/20210526/korabl-1734332638.html

Путин потребовал завершить строительство новых кораблей в срок

Путин потребовал завершить строительство новых кораблей в срок - РИА Новости, 26.05.2021

Путин потребовал завершить строительство новых кораблей в срок

Владимир Путин на совещании по исполнению гособоронзаказа потребовал твердо исполнять контракты и вовремя поставлять вооружение в войска. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T21:18

2021-05-26T21:18

2021-05-26T23:43

россия

владимир путин

сочи

безопасность

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СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по исполнению гособоронзаказа потребовал твердо исполнять контракты и вовремя поставлять вооружение в войска."Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства", — сказал президент.Он уточнил, что речь идет прежде всего о технике для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.Он также попросил участников совещания отдельно обсудить увеличение возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.Путин констатировал, что в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процента, уточнив, что "это хороший показатель".

https://ria.ru/20210526/korabl-1734332638.html

https://ria.ru/20210518/korabli-1732751104.html

россия

сочи

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россия, владимир путин, сочи, безопасность