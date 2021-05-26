https://ria.ru/20210526/korabl-1734332638.html
Путин потребовал завершить строительство новых кораблей в срок
Путин потребовал завершить строительство новых кораблей в срок - РИА Новости, 26.05.2021
Путин потребовал завершить строительство новых кораблей в срок
Владимир Путин на совещании по исполнению гособоронзаказа потребовал твердо исполнять контракты и вовремя поставлять вооружение в войска. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:18
2021-05-26T21:18
2021-05-26T23:43
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СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по исполнению гособоронзаказа потребовал твердо исполнять контракты и вовремя поставлять вооружение в войска."Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства", — сказал президент.Он уточнил, что речь идет прежде всего о технике для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.Он также попросил участников совещания отдельно обсудить увеличение возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.Путин констатировал, что в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процента, уточнив, что "это хороший показатель".
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россия, владимир путин, сочи, безопасность
СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин
на совещании по исполнению гособоронзаказа потребовал твердо исполнять контракты и вовремя поставлять вооружение в войска.
"Важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства", — сказал президент.
Он уточнил, что речь идет прежде всего о технике для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.
"В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов", — подчеркнул глава государства.
Он также попросил участников совещания отдельно обсудить увеличение возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.
Путин констатировал, что в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процента, уточнив, что "это хороший показатель".