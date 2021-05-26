https://ria.ru/20210526/kommentariy-1733917239.html

Выживший японский рыбак рассказал подробности столкновения с российским судном

Выживший японский рыбак рассказал подробности столкновения с российским судном - РИА Новости, 26.05.2021

Выживший японский рыбак рассказал подробности столкновения с российским судном

Столкновение с торговым "Амуром" произошло по вине россиян, считает один из рыбаков с японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару". Об этом сообщило... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:33

2021-05-26T08:33

2021-05-26T08:33

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

происшествия

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Японский рыбак рассказал подробности столкновения с российским судном

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Столкновение с торговым "Амуром" произошло по вине россиян, считает один из рыбаков с японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару". Об этом сообщило новостное агентство Kyodo со ссылкой на данные береговой охраны Момбецу.Сегодня утром в 23 километрах от порта города Момбецу произошло столкновение японского и российского судов. Пять человек, находившиеся на борту "Дай-хати Хокко-мару", спаслись благодаря экипажу "Амура", однако трое из них находились без сознания. Затем стало известно об их гибели.Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал РИА Новости, что причиной ЧП , предположительно, стал сильный туман. По его словам, россияне могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну, которая плавала слишком далеко от берега. Капитан "Амура" следовал инструкциям: судно остановили и помогли вытащить из воды японских рыбаков. После этого о произошедшем заявили в службу безопасности.

россия

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, происшествия