Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко
04:23 26.05.2021 (обновлено: 16:26 26.05.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter о разочаровании от реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.
Дипломат призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко при помощи введения ограничений в отношении России.
"Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору", — высказался Климкин.
При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Москва.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали по ранее возбужденным уголовным делам.
Евросоюз резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа".
Представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair истерикой. Она также напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов других стран, на которые Запад никак не реагировал. Так, например, в 2013 году борт президента Боливии вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших Сноудена, а в 2012-м сирийский самолет посадили и досмотрели в Турции.