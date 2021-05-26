https://ria.ru/20210526/klimkin-1733911577.html

Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко

Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2021

Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter о разочаровании от реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T04:23

2021-05-26T04:23

2021-05-26T16:26

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

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павел климкин

евросоюз

москва

белоруссия

twitter

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter о разочаровании от реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.Дипломат призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко при помощи введения ограничений в отношении России.При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Москва.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали по ранее возбужденным уголовным делам.Евросоюз резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа".Представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair истерикой. Она также напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов других стран, на которые Запад никак не реагировал. Так, например, в 2013 году борт президента Боливии вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших Сноудена, а в 2012-м сирийский самолет посадили и досмотрели в Турции.

https://ria.ru/20210525/isterika-1733898728.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

россия

москва

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, telegram (приложение), павел климкин, евросоюз, москва, белоруссия, twitter, в мире