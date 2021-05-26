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https://ria.ru/20210526/klimkin-1733911577.html
Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко
Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко - РИА Новости, 26.05.2021
Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter о разочаровании от реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:23
2021-05-26T16:26
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter о разочаровании от реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.Дипломат призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко при помощи введения ограничений в отношении России.При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Москва.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали по ранее возбужденным уголовным делам.Евросоюз резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа".Представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair истерикой. Она также напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов других стран, на которые Запад никак не реагировал. Так, например, в 2013 году борт президента Боливии вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших Сноудена, а в 2012-м сирийский самолет посадили и досмотрели в Турции.
https://ria.ru/20210525/isterika-1733898728.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, telegram (приложение), павел климкин, евросоюз, москва, белоруссия, twitter, в мире

Климкин потребовал от Запада наказать Россию в качестве мести Лукашенко

04:23 26.05.2021 (обновлено: 16:26 26.05.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter о разочаровании от реакции Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.
Дипломат призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко при помощи введения ограничений в отношении России.

"Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору", — высказался Климкин.

При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Москва.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 21:35
МИД назвал реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске истерикой
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали по ранее возбужденным уголовным делам.
Евросоюз резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа".
Представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair истерикой. Она также напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов других стран, на которые Запад никак не реагировал. Так, например, в 2013 году борт президента Боливии вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших Сноудена, а в 2012-м сирийский самолет посадили и досмотрели в Турции.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairTelegram (приложение)Павел КлимкинЕвросоюзМоскваБелоруссияTwitterВ мире
 
 
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