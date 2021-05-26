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Китайцы назвали Литву "страной-жучком" из-за отказа от сотрудничества
Китайцы назвали Литву "страной-жучком" из-за отказа от сотрудничества - РИА Новости, 26.05.2021
Китайцы назвали Литву "страной-жучком" из-за отказа от сотрудничества
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом политику Пекина в Синьцзяне и призвал... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:24
2021-05-26T13:42
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китай
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сша
литва
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом политику Пекина в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции."Эта Литва, которая обрызгала Китай таким количеством слюны, уже не знает иных способов получить немного объедков со стола своего американского хозяина?" — задался вопросом другой пользователь.Комментатор под ником sxiEkE назвал Литву жучком, которой кусает не больно, но чешется потом сильно."Если эта страна-козявка рассердит Россию, то она исчезнет", — заявил Хуаньцю_inzvnl."Еще одна маленькая собачья страна, которая не знает, когда надо тявкать!" — возмутился еще один читатель.Многие пользователи сравнили Литву с зернышком риса и обвинили в потаканиях США.Однако нашлись и те, кто призвал научиться отделять правительство страны от ее народа.На этой неделе Вильнюс объявил о выходе из формата сотрудничества "17 + 1", в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем. А неделей ранее Сейм принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо "геноцидом" и "преступлениями против человечности". Пекин назвал это грубым вмешательством в его внутренние дела.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733792119.html
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россия, китай, вильнюс, сша, литва, в мире

Китайцы назвали Литву "страной-жучком" из-за отказа от сотрудничества

13:24 26.05.2021 (обновлено: 13:42 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом политику Пекина в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции.
"Неудивительно, что эта маленькая страна, этот шут гороховый, снова и снова стиралась с лица земли соседними странами", — написал читатель под ником Хуаньцю_TxFHCP.
"Эта Литва, которая обрызгала Китай таким количеством слюны, уже не знает иных способов получить немного объедков со стола своего американского хозяина?" — задался вопросом другой пользователь.
Комментатор под ником sxiEkE назвал Литву жучком, которой кусает не больно, но чешется потом сильно.
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"Если эта страна-козявка рассердит Россию, то она исчезнет", — заявил Хуаньцю_inzvnl.
"Еще одна маленькая собачья страна, которая не знает, когда надо тявкать!" — возмутился еще один читатель.
Многие пользователи сравнили Литву с зернышком риса и обвинили в потаканиях США.
"Чтобы снискать расположение американского крестного отца, эта бесстыдная маленькая страна размером меньше зернышка риса действительно творит только зло!" — подчеркнул один из читателей.
Однако нашлись и те, кто призвал научиться отделять правительство страны от ее народа.

"Литовский народ категорически не желает быть пешками американских и британских империалистов против России и Китая… Когда будут свергнуты правящие Литвой реакционеры, все проблемы будут решены", — подытожил комментатор под ником Оазис в пустыне.

На этой неделе Вильнюс объявил о выходе из формата сотрудничества "17 + 1", в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем. А неделей ранее Сейм принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо "геноцидом" и "преступлениями против человечности". Пекин назвал это грубым вмешательством в его внутренние дела.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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