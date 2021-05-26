https://ria.ru/20210526/kitaytsy-1733970790.html

Китайцы назвали Литву "страной-жучком" из-за отказа от сотрудничества

Китайцы назвали Литву "страной-жучком" из-за отказа от сотрудничества - РИА Новости, 26.05.2021

Китайцы назвали Литву "страной-жучком" из-за отказа от сотрудничества

Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом политику Пекина в Синьцзяне и призвал... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:24

2021-05-26T13:24

2021-05-26T13:42

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом политику Пекина в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции."Эта Литва, которая обрызгала Китай таким количеством слюны, уже не знает иных способов получить немного объедков со стола своего американского хозяина?" — задался вопросом другой пользователь.Комментатор под ником sxiEkE назвал Литву жучком, которой кусает не больно, но чешется потом сильно."Если эта страна-козявка рассердит Россию, то она исчезнет", — заявил Хуаньцю_inzvnl."Еще одна маленькая собачья страна, которая не знает, когда надо тявкать!" — возмутился еще один читатель.Многие пользователи сравнили Литву с зернышком риса и обвинили в потаканиях США.Однако нашлись и те, кто призвал научиться отделять правительство страны от ее народа.На этой неделе Вильнюс объявил о выходе из формата сотрудничества "17 + 1", в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем. А неделей ранее Сейм принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо "геноцидом" и "преступлениями против человечности". Пекин назвал это грубым вмешательством в его внутренние дела.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733792119.html

https://ria.ru/20210427/litsemerie-1730188597.html

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россия, китай, вильнюс, сша, литва, в мире